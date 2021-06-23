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إغلاق 18 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية شمال نجران

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إغلاق 18 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية شمال نجران إغلاق 18 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية شمال نجران
خلال 181 جولة رقابية نفذتها بلدية الشمال على الأسواق والمراكز التجارية

إغلاق 18 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية شمال نجران

نفّذت بلدية شمال نجران الفرعية، 181 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من .

وأوضح رئيس بلدية شمال نجران الفرعية المهندس فراس بن سالم آل عاطف، أنه تم تنفيذ 181 جولة خلال الثلاثة أيام الماضية، أسفرت عن إغلاق 18 منشآت تجارية غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإصدار 54 مخالفة وإنذار 29 محلًّا، مشددًا على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، إضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة؛ داعيًا الجميع للتعاون مع البلدية، والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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