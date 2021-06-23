درجة الحرارة تصل لـ43 ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

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يستمر الطقس في مصر اليوم، عند نفس معدلات درجات الحرارة السائدة في مثل هذا الوقت، ويكون الطقس اليوم إما حارًا أو شديد الحرارة أو مائلا للحرارة خلال ساعات النهار بسبب منخفض الهند الموسمي، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طق اليوم والذي ترتفع فيه الرطوبة بما يؤدي إلي الإحساس بارتفاع درجة الحرارة حسب الوارد في توقعات حالة الطقس اليوم في مصر.

توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار على القاهرة الكبري وكذلك الوجه البحري بينما يكون مائل للحرارة على السوحل الشمالية.

وتستمر درجة الحرارة العظمي الأعلي اليوم في مصر عند 43 درجة في إدفو، بينما تكون أقل درجة حرارة للعظمي اليوم 29 درجة مئوية في بلطيم ومطروح.

ويكون الطقس خلال الليل لطيفًا القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وكذلك الوجه البحري، ويسود طقس معتدل خلال ساعات الليل على جنوب سيناء وأيضًا جنوب الصعيد.

حالة البحر اليوم في مصر

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدة اليوم، ويرتفع الموج من متر لمترين إلا ربع، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، كما يتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج من مترين إلي 3 أمتار واتجاه الرياح شمالي غربي أيضًا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم في مصر

وتنشط الرياح خلال طقس اليوم على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ويكون اتجاه الرياح على مصر اليوم شمالية غربية، ماعدا السواحل الشمالية فيكون اتجاه الرياح شمالية وتتراوح سرعتها من 12 إلي 18 عقدة.

الرطوبة النسبية المتوقعة اليوم

وتكون درجات الرطوبة النسبية في السواحل الشمالية 85-40، وتنخفض فى القاهرة إلي 70-45، ثم شمال الصعيد 30-25، ثم جنوب الصعيد 25-15 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والاسكندرية وباقي المدن المصرية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجة الحرارة اليوم في القاهرة للعظمي لتصل إلي 36 درجة اليوم، بدلا من 34 درجة خلال طقس أمس، بينما تظل درجة الحرارة الصغري ثابتة خلال طقس أمس وغدًا عند 22 درجة.

وتظل درجات الحرارة ثابتة اليوم للعظمي والصغري في الإسكندرية، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية غدًا 30-21 درجة مثل الطقس أمس.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في طنطا 34-22، شبين الكوم 34-22، السويس 33-21، دمنهور 33-21، بلطيم 29-20، مطروح 29-21، سيوة 37-21، السلوم 34-20، بورسعيد 31-23، دمياط 30-21، الزقازيق 34-22، المنصورة 34-21، رفح 31-20، الإسماعيلية 34-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة غدًا كما يلي: أسوان 42-26، أبوسمبل 42-25، ادفو 43-26، الوادي الجديد 42-26، الأقصر 41-25، قنا 40-25، سوهاج 40-24، الفيوم 36-22، بني سويف 37-21، المنيا 38-23، أسيوط 39-24، شلاتين 35-26، حلايب 34-28، الغردقة 37-27، شرم الشيخ 38-28، المنيا 38-23، الطور 34-24، العريش 32-20 درجة.

درجات الحرارة المحسوسة في مصر اليوم

وتكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن شديدة الحرارة كما يلي: أسوان وأبوسمبل و إدفو والوادي الجديد 43 درجة، بينما تكون 42 درجة فى الأقصر، وتصبح 41 درجة في سوهاج وقنا، وبينما تكون درجة الحرارة المحسوسة غدًا في أسيوط كما هي خلال حالة الطقس أمس ثابتة عند 40 درجة.