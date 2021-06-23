أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة .. صلاح محسن بديلًا لـ طاهر وراحة لـ ديانج -
روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا -
في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق -
"جدة" تترقب تدشين 7 مشاريع نوعية خلال الـ5 أشهر القادمة -
4 سنوات منذ تحرير الموصل في انتظار الإعمار -
سلطان عمان يصل السعودية في زيارة رسمية.. وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبله -
«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها) -
«جمع حليب وأخطبوط وانتحار الطلاب».. وزير التعليم يكشف حقائق امتحان العربي للثانوية العامة -
مصرع طفل 3 سنوات في حريق بمنزل في أسوان -
زعيم «اغلبية النواب»: لا توجد مشكلات في تنفيذ عقوبة التحرش والأزمة في آليات الوعى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لحقه آخر بإيران.. زلزال عنيف يضرب بيرو وسكان العاصمة يهرعون للشوارع

Print
لحقه آخر بإيران.. زلزال عنيف يضرب بيرو وسكان العاصمة يهرعون للشوارع لحقه آخر بإيران.. زلزال عنيف يضرب بيرو وسكان العاصمة يهرعون للشوارع
بقوة 4.2 درجة "ريختر" وضرب مدينة "خوي".. وسطات طهران لم تعلن خسائر

لحقه آخر بإيران.. زلزال عنيف يضرب بيرو وسكان العاصمة يهرعون للشوارع

ضرَب زلزال عنيف بقوة 6 درجات، مدينة ليما ومناطق أخرى من الساحل الأوسط للبيرو ليل الثلاثاء.

جاء ذلك دون أن يبلغ في الحال عن وقوع إصابات أو أضرار، حسب ما أفادت به السلطات.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل: إن الهزة الأرضية العنيفة التي قُدّر في مرحلة أولى قوتها بـ5.8 درجات، وقعت ليل الثلاثاء في الساعة 21.54 (الأربعاء 02.54 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن مركز الزلزال يقع على بعد 33 كيلومترًا جنوب غرب مدينة مالا الساحلية التي تقع جنوب العاصمة ليما، وتبعد عنها حوالى 100 كيلومتر.

وطمأنت السلطات إلى أنه لا خطر بحصول تسونامي جراء الزلزال.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية بأن العديد من سكان العاصمة هرعوا إلى الشوارع فزعًا.

وعلى الواجهة البحرية للعاصمة سقطت بعض الصخور من أعلى أجراف تقع على ارتفاع حوالى 80 مترًا، بحسب ما أفادت به قناة "كانال إن" التلفزيونية.

ومن جهة أخرى ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس "ريختر"، مدينة "خوي" التابعة لمحافظة "أذربيجان الغربية" غربي إيران.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الإيرانية، وقع الزلزال في تمام الساعة 02.15 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأشارت مصادر إلى أن مركز الزلزال مدينة "خوي"، وكان على عمق 5.24كم تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 35كم من قضاء "أوزلاب" التابع لولاية "وان" التركية الحدودية مع إيران.

وحتى اللحظة لم تعلن السلطات الإيرانية عن أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

"جدة" تترقب تدشين 7 مشاريع نوعية خلال الـ5 أشهر القادمة

"جدة" تترقب تدشين 7 مشاريع نوعية خلال الـ5 أشهر القادمة

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق

برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية

برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية