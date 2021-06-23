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بسبب ٧٠٠ جنيه.. شاب يقتل جارته العجوز في البحيرة

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بسبب ٧٠٠ جنيه.. شاب يقتل جارته العجوز في البحيرة بسبب ٧٠٠ جنيه.. شاب يقتل جارته العجوز في البحيرة

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قضت الدائرة الثامنة في محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة برئاسة المستشار عبدالمنعم الشناوى وعضوية المستشارين عادل مصطفى الشاذلي، وشريف أمام الحيلة، وبحضور عمر شريف، وكيل النائب العام وسكرتارية أبراهيم متولى، بإحالة أوراق متهم بقتل سيدة عجوز لأجل سرقة 700 جنيه إلى فضيلة المفتي للنظر في إعدام المتهم.

وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة تلقي اخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بوجود بلاغ يوم 25/5/2020 من أهالي إحدى قري مركز إيتاى البارود بالعثور على جثة «رفيعة. ع» 65 سنة مقتولة وبها عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد داخل منزلها.

تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام ومباحث ايتاى البارود لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

توصلت تحريات ضباط مباحث المركز إلى أن المجنى عليها تقيم بمفردها وتحظى بحب ورعاية أهالي القرية الذين يقومون بمنحها مبالغ مالية وتلبية طلباتها الأخرى، وكشفت عن اختفاء الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها ومبلغ مالى أعطاه الأهالي لها لمساعدتها على المعيشة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الحادث عامل بناء وهو جار المجنى عليها يدعى «أيهاب. ب» 26 سنة.

تمكن ضباط مباحث إيتاى البارود بعد تقنين الإجراءات من القبض على المتهم وأعترف بارتكاب الجريمة، وأكد عدم وجود نية قتل المجنى عليها، وأنه كان يرغب في سرقة ما لديها من أموال لمروره بضائقة مالية، ووجود شقيقه في السجن واحتياجه للمال.

وأوضح المتهم أنه دخل لمسكن المجنى عليها من خلال السطح لسرقتها ولكنها انتبهت إلية وقاومته بعد أن تعرفت عليه، فما كان منه إلا إن إنهال عليها طعنا بالسكين بقصد إزهاق روحها خشية من افتضاح أمره.

المصرى اليوم

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