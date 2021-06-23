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اشتعال النيران بسيارة «تريلا» قادمة من بطريق الغردقة رأس غارب (صور)

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اندلع في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، حريق ضخم في سيارة تريلا محملة بالأجهزة والأمتعة، بطريق الغردقة، رأس غارب، قادمة من ، عبر ميناء سفاجا البحري.

وتابع اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب أعمال السيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بعدد 2 سارة إطفاء، و2 مقطورة مياه ولودر وونش من شركة جابكو للبترول، بجانب سيارات الحماية المدنية بالمدينة بوجود عناصر الشرطة المدنية ومهندسين من شركة جابكو، واشتعلت النيران بالسيارة بالكامل وتم السيطرة عليها، واخماد النيران وفتح طريق غارب/ الغردقة للسير في الاتجاهين وجارى أعمال رفع السيارة من الجانب الأخر طريق الغردقة/ غارب، ونظافة الطريق

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، وتم إعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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