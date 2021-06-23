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وسم حركة النقل يتصدّر تويتر.. تفاؤل وطموح وترقب

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وسم حركة النقل يتصدّر تويتر.. تفاؤل وطموح وترقب وسم حركة النقل يتصدّر تويتر.. تفاؤل وطموح وترقب
وسط مطالبات بتلبية رغبات الكثيرين وشمولهم بالحركة

وسم حركة النقل يتصدّر تويتر.. تفاؤل وطموح وترقب

على الرغم من تبقي 9 أيام على إعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي، إلا أن هاشتاق الحركة تصدّر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط تفاؤل بأن ترضي حركة النقل الأغلبية من الراغبين، وتخوّف من ألا يشملهم النقل هذا العام، ومطالبات بأن تكون مرضية لهم وتلبي طموحاتهم.

وسادت حالة من الترقب بين طالبي النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الذين ينتظرون أن تشملهم قائمة المنقولين في حركة النقل هذا العام التي أعلنتها وزارة التعليم، حيث سيتم إعلان نتائج الحركة يوم الخميس بعد المقبل الموافق 21 / 11 / 1442 هـ.

وتصدّر أمس وسم #حركة_النقل_الخارجي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويأمل فيه النشطاء من المعلمين والمعلمات بالنقل إلى مدنهم، وأن تكون الحركة مرضية للأغلبية منهم، بعكس العام الماضي.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت الشهر الماضي، إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية؛ انطلاقاً من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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