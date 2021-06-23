أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة .. صلاح محسن بديلًا لـ طاهر وراحة لـ ديانج -
روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا -
في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق -
"جدة" تترقب تدشين 7 مشاريع نوعية خلال الـ5 أشهر القادمة -
4 سنوات منذ تحرير الموصل في انتظار الإعمار -
سلطان عمان يصل السعودية في زيارة رسمية.. وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبله -
«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها) -
«جمع حليب وأخطبوط وانتحار الطلاب».. وزير التعليم يكشف حقائق امتحان العربي للثانوية العامة -
مصرع طفل 3 سنوات في حريق بمنزل في أسوان -
زعيم «اغلبية النواب»: لا توجد مشكلات في تنفيذ عقوبة التحرش والأزمة في آليات الوعى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل مكة والمدينة

Print
"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل مكة والمدينة "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل مكة والمدينة
سماء غائمة وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تشمل الأجزاء الساحلية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

"جدة" تترقب تدشين 7 مشاريع نوعية خلال الـ5 أشهر القادمة

"جدة" تترقب تدشين 7 مشاريع نوعية خلال الـ5 أشهر القادمة

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق

برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية

برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية