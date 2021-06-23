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سقطت عليه «العارضة» أثناء لعب كرة القدم.. مصرع طالب في سوهاج

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سقطت عليه «العارضة» أثناء لعب كرة القدم.. مصرع طالب في سوهاج سقطت عليه «العارضة» أثناء لعب كرة القدم.. مصرع طالب في سوهاج

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لقى طالب مصرعه، إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة، ونزيف داخلى بالمخ، بدائرة قسم شرطة جرجا، بمحافظة سوهاج.

وأشارت التحقيقات الأولية أنه أثناء لعب المذكور كرة القدم في ملعب خاص بدائرة القسم سقطت عليه «العارضة» الخاصة بالمرمى مما نتج عنه إصابته ووفاته.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة جرجا، بورود بلاغ من مستشفي جرجا العام، بوصول محمود فراج «15 سنة- طالب» ويقيم بدائرة القسم جثة هامدة إدعاء إصطدام بجسم صلب، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والده «53 سنة- عامل» أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ نتيجة الإصطدام بجسم صلب أدي إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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