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سكرتير عام بورسعيد يتابع أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الجديدة في حي الزهور

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تفقد اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، مستجدات العمل بموقع مشروع إنشاء محطة الصرف الصحى الجديدة بحى الزهور، رافقه خلالها فوزى الوالى رئيس حى الزهور، والقائمين على الشركات الهندسية القائمة على أعمال المشروع.

وشدد السكرتير العام، على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية في تطوير وإنشاء مشروعات الصرف الصحى بالزهور، حيث يجري تنفيذ الصرف الصحي الجديدة بالزهور لحل مشكلات الصرف واستيعاب المشروعات السكنية والخدمية الجديدة، كما أكد السكرتير العام على الالتزام الكامل باشتراطات العمل بالمشروع وسرعه انجازه طبقا للمواصفات.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تطويرها بكافة الأحياء.

السكرتير العام يتابع تطورات العمل فى إنشاء محطة الصرف الصحى الجديدة بالزهور
السكرتير العام يتابع تطورات العمل فى إنشاء محطة الصرف الصحى الجديدة بالزهور
السكرتير العام يتابع تطورات العمل فى إنشاء محطة الصرف الصحى الجديدة بالزهور

المصرى اليوم

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