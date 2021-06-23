بسبب هاتف محمول.. مقتل عامل متهم في 10 قضايا.. وإصابة 2 بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عامل متهم في 10 قضايا مصرعه، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وأصيب 2 آخرين بإصابات وجروح متفرقة في معركة بينهم بدائرة مركز جرجا، بسبب خلاف على سرقة هاتف محمول خاص بالقتيل.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفي ومصابين بالظهير الصحراوي بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، مقتل أحمد. ع. ع «34 سنة -عامل» إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، والسابق إتهامه في 10 قضايا سلاح، وقتل، ومشاجرة، ومخدرات» ومطلوب للتنفيذ عليه في قضية قتل عمد، وإصابة عبدالحميد. س. ع «20 سنة – عامل» بكسر مضاعف بالقدم اليمني ويقيمان بدائرة مركز البلينا، في مشاجرة مع محمود. ص. ع «27 سنة- عامل» مصاباً بجروح رضية بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وشقيقه حمدان. ص. ع «37 سنة- عامل» ويقيمان بدائرة المركز، وتمكن الرائد عزت سليمان رئيس مباحث مركز جرجا، من ضبط طرفـي المشاجرة.

وبمواجهة الطرف الثاني أعترفا بإرتكاب الواقعة، واتهما الطرف الأول بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابة الأول لذات السبب، وتم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية و2 خزينة و15 طلقة بجوار جثة المجني عليه، كما تم ضبط سيارة ملاكي خاصة بالطرف الأول، وبداخلها مبلغ مالي 11 ألف جنيه، وبمعاينتها تبين وجود أثار لطلقات نارية بالخلف من الناحية اليسري، وكذا سيارة نقل خاصة بالطرف الثاني، وتم التحفظ على السيارتين، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.