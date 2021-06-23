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عباس شراقي: إثيوبيا لم تشغل توربينات السد.. والإدعاء بموافقة على جدول الملء «أكاذيب»..

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عباس شراقي: إثيوبيا لم تشغل توربينات السد.. والإدعاء بموافقة مصر على جدول الملء «أكاذيب».. فيديو عباس شراقي: إثيوبيا لم تشغل توربينات السد.. والإدعاء بموافقة على جدول الملء «أكاذيب»..

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قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن الاتحاد الأفريقي منظومة ناشئة وإمكانياته متواضعة، ولا يملك آليات لحل أي قضية تشهدها القارة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأفريقي لم يقدم جديدًا في أزمة سد النهضة.

وتساءل، أين الاتحاد الأفريقي من مشاكل القارة، مثل ما يحدث في ليبيا، وتطورات الأحداث في تيجراي، وغيرها من القضايا التي يعجز عن حلها الاتحاد الأفريقي فيتم اللجوء لمجلس الأمن.

وأشار عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إلى أن مباحثات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، طال أمدها لمدة قاربت عام كامل دون أي جديد.

ولفت إلى أنه حتى الوقت الحالي، لم تشغل إثيوبيا توربينات سد النهضة، مستنكرًا إدعاءها وزعمها كذبًا أن وافقت على جدول ملء سد النهضة.

المصرى اليوم

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