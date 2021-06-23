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محكوم عليه بالمؤبد.. القبض على إخواني عائد من قطر

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محكوم عليه بالمؤبد.. القبض على إخواني عائد من قطر محكوم عليه بالمؤبد.. القبض على إخواني عائد من قطر

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ألقت أجهزة الأمن بسوهاج، القبض على مدرس من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمطار سوهاج الدولى عقب عودته من قطر، حيث تبين أنه هارب من حكم بالسجن المؤبد لاتهامه بالإشتراك في اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا عقب فض إعتصام رابعة وقتل مأمور المركز.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بتمكن أجهزة الأمن بمطار سوهاج الدولي، إلقاء القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أثناء عودته من دولة قطر، وانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، القبض على رمضان. ي. ش «41 سنة- معلم لغة عربية» مقيم بمركز مطاي بمحافظة المنيا عقب عودته من دولة قطر عبر طيران العربية، والمتهم في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مركز مطاي، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد 25 عام بتهمة إقتحام مركز شرطة مطاي وقتل مأمور المركز، والمذكور مصنف ضمن الجماعة الإرهابية، تم التحفظ عليه بمركز شرطة جرجا تمهيدًا لترحيله إلى محافظة المنيا.

المصرى اليوم

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