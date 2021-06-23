درس اغتيال فرج فودة

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ارتكب الإسلاميون المؤمنون بالأحادية، الرافضون للتعددية، الكثيرمن حالات قتل كل من يختلف معهم.. وتكفير كل من يرفض (إسلامهم)، كما فعلوا عندما قتلوا وزيرالأوقاف الأسبق (محمد حسين الذهبى) والرئيس (المؤمن) السادات والمفكر فرج فودة.

فرج فودة مواليد مواليد 20 أغسطس عام 1945 واغتالته قوى الشرالمُـمثلة فى التيار الإسلامى الإجرامى، التيارالرافض لأبسط مبادئ الإنسانية، أى أنْ يكون للإنسان (رأى).. وأنّ من حقه أنْ يـُـعبـّـرعن رأيه. ولكن الإسلاميين لا يعترفون بهذا الحق البديهى.. ويعتقدون أنّ كل من يـُـخالفهم فى آرائهم و(معتقداتهم) يجب التربص به، (إما بتشويه شخصيته وكتاباته تمهيدًا لرفع قضايا ضده وسجنه)، أو بتصفيته جسديـًـا وهو ما حدث مع الراحل الجليل فرج فودة الذى تم اغتياله يوم 8 يونيو1992.. وأعتقد أنّ من حقه علينا الاحتفال بذكرى مولده، أو ذكرى رحيله، باعتباره أحد رموز الفكر التنويرى.

والسؤال: هل تراجع الأصوليون أم تضاعف نفوذهم؟، وهل تعلــّـمتْ الثقافة السائدة شيئــًـا من درس اغتياله؟، ومن السجل الإجرامى للإسلاميين؟.

أعتقد أنّ الدرس الأول هوالاعتراف بأنّ الأصوليين الإسلاميين لا يعترفون إلا بحوار الرصاص مع كل مختلف عن منظورهم لحياة البشر العصرية، حتى لو كان المختلف معهم يُعلن إيمانه بالدين الإسلامى، وهو ما فعله فرج فودة الذى كتب «أشهد أنّ لا إله إلاّ الله.. وأنّ محمدًا عبده ورسوله، شهادة من يدفعه مناخ ردىء إلى رفع شعار الديانة بديلا أو سابقــًـا لشعار المواطنة، وإثباتــًـا لما لا يتطلب برهانــًـا أو تأكيدًا.. ومقدمة لا بد منها فى مواجهة تيار أهون ما يفعله أنْ يـُـكفــّـر مسلمـًـا، أو يرمى من يختلف معه بسهام الارتداد عن الدين» قبل السقوط، هيئة الكتاب المصرية عام92- ص41.

الدرس الثانى أنّ من ينتقد تصرفات المسلمين فقد انتقد الإسلام.. ومن يعارض خلط السياسة بالدين.. ويـُـحذر من شركات نهب الأموال.. ويكشف التاريخ الدموى للخلافة الإسلامية، فهو مرتد عن الإسلام ودمه مُهدر بالتبعية، حتى لوكان يدافع عن الإسلام.. وفودة فى كل كتاباته كان يـُـفرّق بين (الإسلام الدين والإسلام الدولة).. وأنّ انتقاد الثانى لا يعنى الكفر بالأول، ففى الأول (الإسلام) «لا تجد إلّا ما تنحنى له تقديسًا وإجلالا وإيمانًا خالصًا» المصدر السابق ص14، وكرّر نفس المعنى فى كل كتبه.

ولكن فودة عندما كان يتعرّض لتاريخ الخلافة الإسلامية، فإنه لا يتورع عن ذكر تاريخها الدموى ولذلك كتب «إنّ السيف أطار من رؤوس المسلمين أضعاف ما أطار من رؤوس أهل الشرك» (ص15)، أى أنه لم يتعرّض للإسلام.. وإنما لتاريخ الخلافة.. ولنقرأ معًا هذه الفقرة لنعرف كيف بدأها وكيف أنهاها، فكتب «الدولة الإسلامية التى استمرّتْ ثلاثة عشر قرنًا، لم تعرف حديث المعارضة داخل المسجد باستثناء واقعتيْن يتغنى بهما الركبان.. وأنّ المعارضة لم تكن تواجه إلا بالسيف. بل قل أيضًا دون مبالغة، إنّ التأييد فى أغلب الأحوال لم يكن يأتى إلا بالسيف.. وأنّ ما استنكره المسلمون الأوائل من بيعة معاوية لابنه يزيد، تطوّر فى عهد عبدالملك بن مروان إلى أخذ البيعة لمن يليه.. ولمن يلى من يليه.. وأستطيع أنْ أذكر لك العديد من الأمثلة التى لا غناء فيها، لأنها لا تمس الإسلام فى شىء.. وإنما تمس من حكموا باسم الإسلام، والإسلام من أسلوب حكمهم براء»، المصدر السابق، ص33، 34.

ولكن لأنّ الأصوليين يخلطون بين الإسلام والتاريخ، ولا يفرّقون بين الدين والدولة، لهذا فإنّ كل من ينتقد الخلافة الإسلامية أو شركات نهب الأموال، ويدافع عن الدولة العصرية التى لا تنظر إلى ديانة المواطن.. ولا إلى مذهبه، ولا إلى عقائده، لأنّ المعيار الأول والأخير هو انتماؤه للوطن الذى يعيش على أرضه ويتمتع بخيراته.. وبالتالى فلا فرق بين مواطن ومواطن إلا بعمله وإخلاصه لوطنه.. وليس بديانته.. وكان فودة فى كل كتاباته يدافع عن ضرورة فصل الدين عن السياسة.. وأنّ مفهوم المواطنة لن يتحقق إلاّفى ظل (علمنة مؤسسات الدولة) ولذلك- رغم دفاعه الصريح عن الإسلام- فكان لا بد من التخلص منه وتصفيته جسديًا.. ومن هذا الدرس الثانى نتعلم أنّ الأصوليين يمزجون بين الدفاع عن الإسلام.. وبين معاداة العصرنة ومعاداة التقدم والحرية ورفض المفهوم العلمى لمعنى المواطنة.. ولذلك يُصرون على نفى المواطنة لغير المسلمين، بحرمانهم من الدفاع عن الوطن وأداء الجزية المنصوص عليها فى القرآن.

الدرس الثالث أنّ فودة فى كل كتاباته، كان يُحذر من تغلغل الأصولية الإسلامية على كل مظاهر الحياة الشخصية والاجتماعية والسياسية، لذلك كان ينادى بأنْ «نذهب إلى المساجد والكنائس لكى نسمع موعظة دينية لا يختلف عليها اثنان.. ونذهب إلى مجلس الشعب لكى نتطاحن ونختلف دون حرج أو قيد.. والمعنى: ليتكلم رجال الدين فى الدين، وليتكلم رجال السياسة فى السياسة. أما أنْ يرفع رجال الدين شعارات السياسة إرهابــًـا.. ويرفع رجال السياسة شعارات الدين استقطابـًـا، فهذا هو الخطرالذى يجب أنْ ننتبه له» (ص88). وفى هذا السياق ذكر أنّ د. أحمد عمرهاشم كتب مقالا فى جريدة اللواء الإسلامى عدد 153 قال فيه «إنّ الإسلام لا يمنع التعامل مع غير المسلمين.. ولكن يمنع المودة القلبية والموالاة. لأنّ المودة القلبية لا تكون إلا بين المسلم وأخيه المسلم».

وتدور الأيام فإذا بهذا الرئيس السابق لجامعة الأزهر.. ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب يُصرّح بأنّ «حجاب المرأة مسألة تمس الأمن القومى»، أى أنّ سيادته لا يرى أنّ استيراد القمح الأمريكى، والبذور المسرطنة، وآلاف القرى المحرومة من الصرف الصحى، ويشربون ويروون زراعاتهم بمياه المجارى، وادعاءات بنى إسرائيل المعاصرين أنهم بناة الحضارة المصرية إلخ، لا يرى سيادته أنّ كل ذلك مسائل تمس الأمن القومى، وإنما هو الحجاب على عقل المصريين.. وهكذا نرى أنّ الأصوليين ليسوا هم وحدهم الذين يعملون تحت الأرض، ويدمّرون الكنائس ويقتلون المسيحيين والمسلمين المختلفين معهم، وإنما يتربّع الأصوليون فى كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية.

الدرس الرابع أنّ أصحاب تيار (تجديد الخطاب الدينى) لم يتعلموا أنّ فودة تم قتله من إسلاميين يؤمنون بالقرآن والأحاديث النبوية، رغم أنّ القتيل كان يـُـجادلهم بالقرآن والأحاديث النبوية.

الدرس الخامس أنّ فودة يختلف عن كثيرين من العلمانيين، لأنه لم يكتف بالدفاع عن (علمنة مؤسسات الدولة) وضرورة فصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية، وإنما ضفّر ذلك بدفاعه عن خصوصية مصر الحضارية. لذلك كان يتصدى لكل من يهاجم القومية المصرية أمثال الشيخ صلاح أبواسماعيل الذى يرى أنّ «الداعى إلى القومية المصرية منتسب إلى الفراعين والعياذ بالله»، وهذا الشيخ كان «يرى أنّ المسلم الأمريكانى أهم من المسيحى المصرى. إنّ الشيخ قد أصابنى فى أغلى ما أملك- مصر- ذلك الوطن العظيم الذى لا أعرف معنى لوجودى إلا به.. ولا أعرف شيئــًـا يسبقه أو يعلوه انتماءً». (ذكر فودة فى الهامش أنّ هذا الفصل فى الكتاب سبق أنْ أرسله لمجلة المصور (المصرية) التى رفض رئيس تحريرها نشره- ص83 من الكتاب).

وفى سنة 1984 كتب فودة «أود أنْ ألفت أنظار أعضاء مجلس الشعب إلى أنّ عليهم مسؤولية كبرى فى مواجهة رواد الإرهاب الفكرى داخل المجلس.. وما دام الشيخ صلاح وأنصاره قد اختاروا المجلس النيابى منبرًا، فليتحدثوا بلغته.. وليس للمجلس إلا لغة واحدة، هى لغة السياسة.. وليس له إلا جنسية واحدة، هى مصرية.. مصرية».

وبعد مرور السنوات على اغتيال فودة، واغتيال د.الذهبى (وزير الأوقاف الأسبق) ومحاولة اغتيال الأديب نجيب محفوظ إلخ، تراكمتْ أخطار الأصولية الإسلامية، وذلك بتصويب مدفعيتها التخديرية بحقن البنج المُدمّرة للعقل، فيبتعد عن قضايا المجتمع، وذلك بربطه بالخرافات، ولذلك أخرج الأصوليون الإسلاميون من كتب تراث التخلف بعض تلك الخرافات، مثل رضاعة المرأة للرجل كى تكون الخلوة شرعية، والعلاج من الأمراض المزمنة بشرب بول الرسول وبول الجمال. وإذا كان الأصوليون مع تلك الرغبة المريضة برجوع عقارب الزمن إلى الخلف، وإذا كانت الثقافة السائدة البائسة تهادنهم وتغازلهم، وتستكتبهم الصحف الحكومية والخاصة، وتستضيفهم قنوات التليفزيون (الحكومية والخاصة) حتى بعد انتفاضة شعبنا فى طوبة/ يناير2011، ثم الانتفضة الثانية فى بؤونة/ يونيو2013، فالنتيجة هى تحقيق حلم الإمبريالية، حيث تصير إسرائيل دولة عظمى فى المنطقة، ليتم تصنيف مصر ضمن قبائل البدو المتخلفة. كى تظل مصر تابعة للرأسمالية العالمية، تمهيدًا لمحو تاريخها الحضارى، وهو ما تسعى إليه الصهيونية الدينية، والدول الكبرى مثل الإدارة الأمريكية تحديدًا، وهى الرغبة التى تــُــشاركها فيها الأنظمة العربية.

فرج فودة

لم تكن المؤسسة الدينية الرسمية.. ولا التنظيمات الإسلامية (الجهادية) مثل التى موّلتْ ونفــّـذتْ قتل فرج فودة (وحدها) التى هلــّـلتْ وفرحتْ وباركتْ قتله والتخلص منه.. وإنما شارك فى هذه الفرحة (صحفى أهرامى) شهير يكتب مقالا أسبوعيــًـا، يشغل ثلاثة أرباع الصفحة، فكتب بعد خمسة أيام من اغتيال فرج فودة مقالا قال فيه إنّ فوده قتل نفسه بنفسه، لأنه كتب أنّ الجماعات الإسلامية مصابون بالشذوذ الجنسى، بل إنه (حاشا لله) فسر آية قرآنية تفسيرًا جنسيــًـا (أهرام 13 يونيو1992)، وفى الأسبوع التالى (20 يونيو) كرّر نفس الكلام.. ولكن على لسان (قارئ) ادّعى أنه أرسل رسالة له.. ومع مراعاة أنّ هذا الصحفى الشهير لم يذكراسم القارئ.. والأهم أنه لم يذكر مرجعــًـا أو مصدرًا واحدًا، دلــّـل فيه على ادعاءاته حول كلام فودة عن الشذوذ الجنسى عند الجماعات الإسلامية، أو التفسير الجنسى لبعض سور القرآن.. وكأنّ فرج فودة- حسب كلام الصحفى بالحرف- «سيجموند فرويد».