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«كابيلو»: «زيدان» واجه نفس مشكلتى

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«كابيلو»: «زيدان» واجه نفس مشكلتى «كابيلو»: «زيدان» واجه نفس مشكلتى

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أشاد الإيطالى فابيو كابيلو، المدير الفنى الأسبق لريال مدريد وميلان ويوفنتوس، بتعيين مواطنه كارلو أنشيلوتى مديرًا فنيًا للميرنجى، خلفًا لزين الدين زيدان.

وقال كابيلو، فى تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «زيدان قام بأشياء لا تُصدق مع ريال مدريد، لقد فاز بكل شىء، وجعل الفريق يلعب بشكل جيد للغاية».

وأضاف: «لكن من الواضح أنك عندما لا تلقى ثقة الأشخاص الذين يعملون معك فإنك لن تحب العمل على هذا النحو».

وتابع: «فعلت الشىء نفسه فى ميلان، بعد أن حققت نتائج مميزة، لم أشعر بأننى بحالة جيدة وتركت مقاعد البدلاء، وهكذا وصلت إلى مدريد لأول مرة».

وعن تولى أنشيلوتى تدريب الميرنجى فى ولاية ثانية، قال: «إنه يعرف الكثير عن ريال مدريد، ويعرف المنزل من الداخل بشكل جيد جدًا، كما يجيد اللغة الإسبانية، ويتحدث بهدوء مع اللاعبين».

وأكد: «إنه مدرب رائع، ولديه خبرات كبيرة، أعتقد أنه بعد مدرب رائع مثل زيدان، هو أفضل خيار لريال مدريد».

وعن قرار رحيل سيرجيو راموس، قال: «كان عليهم التحدث معه، العمر عبء على الجميع، لا أعرف ما إذا كان سيصبح لاعبًا أساسيًا أم لا، أنا أتحدث عن لاعب كان مهمًا جدًا بالنسبة لى، كما أننى ساعدته كثيرًا».

وختم: «عندما توليت تدريب الريال فى المرحلة الثانية كان قد وصل للتو، كان أساسيًا فى انتصارات الفريق، ولكن ربما فى سن 35 عامًا لم يعد الوقت مناسبًا للمطالبة بالكثير».

المصرى اليوم

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