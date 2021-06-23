«التعاون الدولى»: تعزيز ثقافة الشركات الناشئة فى الاقتصاد وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال

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تطلق وزارة التعاون الدولى، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures- وهى أول شركة مصرية بمساهمة حكومية متخصصة فى الاستثمار ودعم وتشجيع ريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيا- السبت المقبل، تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Generation Next الاستثمار فى المستقبل.. يستهدف عرض الالتزام الحكومى بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار فى الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التى تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة فى الاقتصاد المصرى وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التى تدفع نمو الناتج المحلى الإجمالى من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

ويبحث الملتقى دور مؤسسات التمويل الدولية فى تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، فضلًا عن كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار فى الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار، ولاسيما من خلال المشروعات التنموية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الاهتمام الحكومى بدعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر والشركات الناشئة لما لها من تأثير مضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق اقتصاد المعرفة، مضيفة أن الشركة تتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، كما تمتلك ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة فى مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.

يشار إلى أن حجم الاستثمار فى الشركات الناشئة فى مصر خلال عام 2020 بلغ نحو 190 مليون دولار فى 114 صفقة بزيادة 30% مقابل 2019، وتحتل مصر المرتبة الثانية فى 2020 بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

من ناحيته، قال أحمد جمعة، رئيس الشركة، إن الهدف الاستثمار فى شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا المملوكة لمؤسسين مصريين محليًا ودوليًا التى يقع مقرها فى مصر.

ولفت إلى أن الشركة تسعى من خلال خطتها قصيرة المدى لإتاحة فرص تمويلية بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوى الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط معهم لنقل المعرفة والخبرة وفتح أبواب التعاون مع رواد الأعمال المقيمين فى مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات للتوسع الإقليمى والعالمى مع خلق قيمة مضافة فى الشركات لتحقيق عوائد عالية للاستثمار تدعم الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضح أن الخطة طويلة المدى تستهدف أن تصبح مصر مركزًا للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى صناعة شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتطوير بيئة ريادة الأعمال المصرية.