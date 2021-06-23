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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره بكأس مصر بعدما نجح في تخطي مصر المقاصة بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي أمس، ليتأهل لمواجهة أسوان في نصف نهائي المسابقة .

وخلال مشوار الفريق بمسابقة الكأس نجح حتى الآن في تسجيل ستة أهداف.. ويتصدر يوسف إبراهيم «أوباما» صانع ألعاب الزمالك قائمة هدافي المسابقة للموسم الجاري 2020-2021 برصيد 3 أهداف بعد ثنائيته في شباك مصر المقاصة.

وسبق لأوباما التسجيل في شباك حرس الحدود خلال مباراة الفريقين بدور الـ32 من مسابقة الكأس، حين سجل هدفا ضمن فوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما سجل يوسف أوباما هدفين في شباك مصر المقاصة بلقاء الدور ربع النهائي للبطولة، ليتصدر صانع ألعاب الزمالك قائمة هدافي المسابقة حتى الآن.

كما يأتي محمود علاء مدافع الزمالك في المرتبة الثانية لهدافي بطولة الكأس برصيد هدفين، واللذين سجلهما في مباراة الفريق أمام حرس الحدود.. بينما سجل المغربي أشرف بن شرقي هدفا وحيدا في شباك الإسماعيلي بدور الـ١٦.