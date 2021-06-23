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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم الأربعاء بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل بملعب النادي، استعدادا للقاء المقاصة المقرر له يوم ٢٨ يونيو الحالي في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر لمواجهة فريق أسوان وذلك بعد الفوز على المقاصة بهدفين سجلهما يوسف أوباما.

وخلال مشوار الفريق بمسابقة الكأس نجح حتى الآن في تسجيل ستة أهداف.. ويتصدر يوسف إبراهيم “أوباما” صانع ألعاب الزمالك قائمة هدافي المسابقة للموسم الجاري 2020-2021 برصيد 3 أهداف بعد ثنائيته في شباك مصر المقاصة.

وسبق لأوباما التسجيل في شباك حرس الحدود خلال مباراة الفريقين بدور الـ32 من مسابقة الكأس، حين سجل هدفا ضمن فوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف. كما سجل يوسف أوباما هدفين في شباك مصر المقاصة بلقاء الدور ربع النهائي للبطولة، ليتصدر صانع ألعاب الزمالك قائمة هدافي المسابقة حتى الآن.

كما يأتي محمود علاء مدافع الزمالك في المرتبة الثانية لهدافي بطولة الكأس برصيد هدفين، واللذين سجلهما في مباراة الفريق أمام حرس الحدود.. بينما سجل المغربي أشرف بن شرقي هدفا وحيدا في شباك الإسماعيلي بدور الـ١٦.