«الإفتاء» ترد على لورد بريطاني: جماعات التطرف تغطى هوس التسلط وسفك الدماء بالتمحك في الشريعة

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ارسلت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس الثلاثاء، ردا على سؤال كان قد طرحه لورد بريطانى، على فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، خلال ندوته على «زووم» مع ٢٠٠ من أعضاء مجلسى العموم واللوردات البريطاني، الخميس الماضى، وانتهت الندوة دون أن يتمكن المفتى من الإجابة عليه، فتعهد لصاحبه بالرد، ويقول السؤال: ما هي الخطوات التي يتخذها المفتي والسلطات الإسلامية في مصر، ضد أولئك الذين لا تتوافق أفعالهم، ولا سيما الإرهابيون، مع الشريعة الإسلامية؟. إجابة الإفتاء أكدت أن دار الفتوى في مصر، وجميع العلماء في المؤسسة الدينية الإسلامية الرسمية، يتبنون إجراءات وقائية وتصحيحية لتهميش وعزل المتطرفين ومنعهم من التلاعب بإخوانهم المسلمين، وقد شرعنا في رسم صورة موثوقة للإسلام، وهذا يتطلب تقديرًا مناسبًا لمرونة الشريعة الإسلامية وقابليتها للتكيف، وهذه وتلك ربما تكون أعظم أصولها. وأكدت دار الإفتاء أنه يمكن للإسلام الأصيل والمعاصر والمعتدل والمتسامح، أن يقدم حلولاً للمشاكل التي تواجه العالم الإسلامي اليوم، مع التركيز بشكل خاص على التطرف، وبهذه الطريقة، يمكن للإسلام أن يشترك مع التقاليد الإنسانية، ومع المؤسسات الدينية الأخرى لتقديم حلول للعديد من المشاكل التي تواجه مصر حاليًا والعالم الإسلامي وجميع البشرية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية، التي تقوم بها دار الإفتاء، ويقوم بها العلماء، أكدت الإجابة أن الجميع في مصر، وأماكن أخرى، يسعون يومًا بعد يوم إلى تفكيك وكشف مغالطات الخطاب الراديكالي، كما نحاول فضح العيوب الأيديولوجية للمتطرفين والإرهابيين، ونحن نرغب حقا في تفكيك أوراق اعتمادهم المزعومة التي يحاولون بها الدخول إلى الناس، وكشف مناحيهم الدراسية المشوهة، وأكد الرد أن الجماعات الإرهابية التي تستخدم الدين بشكل صارخ كغطاء للتستر على أفعالها المتطرفة تقع في عيوب أيديولوجية خطيرة تكشف منطقها المشوه ومصادرها غير الواعية وغير الموثوقة، وهى تلجأ إليها من أجل استنباط تبريرات قانونية /شرعية لرغبتها النهمة في التسلط والسيطرة وسفك الدماء.

وتعد أهم الخطوات التي اتخذناها أننا أنشأنا مرصدًا لمراقبة الفتاوى الراديكالية والأيديولوجيات المتطرفة في دار الإفتاء المصرية، وأصدر المرصد مئات التقارير عن الفكر المتطرف، بالإضافة إلى ذلك، نشرت دار الإفتاء دليلاً إرشاديًا لمكافحة التطرف وهو أول دليل من نوعه على مستوى العالم.

كانت المجموعة البريطانية المصرية، والتى تضم ٦١ من أعضاء العموم واللوردات، نظمت لقاء المفتى المشار اليه، وقد امتد الحوار إلى ساعتين، بدلا عن الساعة والنصف المقررة، لكن وردت أسئلة لم يتسن الاحابة عنها. كان قد شارك في اللقاء أيضا الدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي.