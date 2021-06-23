حمو بيكا ينشر صورة سيارته للمرة الثانية: «الحاقد والحاسد في النار»

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نشر مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا مجددا صورته إلى جوار سيارته الجديدة ذات اللون الذهبي.. وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ناصحا متابعيه بتجنب الحسد: «الحاقد والحاسد في النار» مزودا بإيموشن خرزة زرقاء.

كان حمو بيكا قد استعرض مؤخرا سيارته الجديدة، ذات اللون الذهبي، ويبلغ سعرها مليون و50 ألف جنيه مصري.

ونشر حمو بيكا صورة عبر «إنستجرام»: «عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24».

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا طرح مؤخرا أغنية «قمر التوك توكايه» بمشاركة المطرب عمر كمال ونور التوت وعلي قدورة، وهي من كلمات إسلام المصري وألحان نور التوت وتوزيع فيجو الدخلاوي.