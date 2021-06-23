«زى النهارده» وفاة المؤرخ اللبناني أسد رستم 23 يونيو 1965

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أسد رستم مؤرخ لبنانى تميزت أبحاثه وتحليلاته التاريخية بالبعد عن التحيز والأهواء والميول الفكرية، وقد ولد بقرية الشوير اللبنانية في 4 يونيو 1897 والتحق بالمدرسة الإنجليزية في بلدته، وفى 1905 التحق بالكلية الشرقية في زحلة وعاد بعدها لقريته والتحق بمدرستها العالية ونال شهادتها في 1911 ثم التحق بالجامعة الأمريكية ببيروت وحصل على البكالوريوس في العلوم سنة 1916م واستكمل دراسته حتى نال لقب أستاذ في التاريخ سنة 1919وفى 1922 سافرلأمريكا لمزيد من التحصيل، والتحق بجامعة شيكاغو ودرس التاريخ الشرقى القديم واللغات السامية، واللاتينية واليونانية، ونال الدكتوراه في التاريخ الشرقى وعاد لبيروت في 1923 ودرس التاريخ بكلية الآداب، وبعد 20 سنة من الاشتغال بتدريس التاريخ بالجامعة الأمريكية استقال وعمل مستشارا للسفارة الأمريكية ببيروت في 1943ثم مستشارابالجيش اللبنانى، وعاد لكتابة التاريخ، وكانت البداية كتابه «الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» وكان يرى أنه لا يمكن فهم تاريخ العرب فهما كاملا إلا بالاطلاع على تاريخ الروم؛لصلاتهم بالعرب، ثم أصدر كتابا في تاريخ الكنيسة الشرقية للروم الأرثوذكس بعنوان «تاريخ كنيسة مدينة أنطاكية العظمى» ونال على أثره لقب مؤرخ الكرسى الأنطاكى وحاز جائزة رئيس الجمهورية في 1964 لعطائه، وتوفى «زى النهارده» في 23 يونيو 1965