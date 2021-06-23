بأفكار جديدة شيقة "محافظة مسامير" يطرق أبواب "نتفليكس".. والمخرج لـ"سبق": مليء بالمغامرات والكوميديا

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يقدِّم نظرة كوميدية عن التغيرات التي تطرأ على السعودية على مدار 8 حلقات

سيكون الجمهور السعودي والعربي الشغوف بالرسوم المتحركة على موعد مع عرض مسلسل "محافظة مسامير" على منصة "نتفليكس" بشكل حصري، الذي يعتبر موسمًا جديدًا ومستقلاً عن المواسم الماضية، ويُنتظر عرضه يوم ١ يوليو٢٠٢١ حصريًّا على المنصة العالمية.

ويعدُّ الموسم الجديد من مسلسل "محافظة مسامير" مستقلاً عن المواسم الماضية، التي اشتُهرت عبر منصة "يوتيوب"، وسيكون مليئًا بالمغامرات، كما يقدم نظرة كوميدية عن التغيرات التي تطرأ على السعودية؛ إذ يناقش قصصًا مختلفة، مثل حرب إعلامية عالمية، وشقاق طويل الأمد بين قبيلتين، وهوس صحي خرج عن السيطرة. ويُعرَض المسلسل على مدار 8 حلقات، بحسب بيان إعلامي لشبكة "نتفليكس".

تطوير كلي للفكرة

ويقول مالك نجر، مخرج العمل، لـ"سبق" عن فكرة العمل المنبثق من عمله السابق الناجح على "يوتيوب": "مسلسل (محافظة مسامير) هو تطوير لعمل مسامير الذي شاهده الناس على يوتيوب". مضيفًا: "شخصيات مسامير نفسها التي رأيناها من قبل لكنها أكثر حيوية وعمقًا، ولم تعد فقط شخصيات كرتونية خفيفة. أردنا إنتاج عمل لشاشة كبيرة، وليس لشاشة الجوال؛ وهذا يحتم تغيير أجواء العمل".

ويلفت "نجر" إلى أن التغييرات التي طرأت على العمل الذي طالما أمتع المتابعين على منصة "يوتيوب" هائلة، من حيث الفكر والتحرير والإخراج، وكل عناصر العمل؛ ليكون أكثر ملاءمة لمنصة "نتفليكس" السينمائية.

ويذكر "نجر": "الكوميديا ما زالت موجودة، والشخصيات ما زالت موجودة، لكن النص أصبح أكثر عمقًا، والتحرير والإخراج أصبحا (أكثر سينمائية). هذه تغييرات فرضتها توقعات المشاهدين من عمل سيجدونه على (نتفليكس) وليس (اليوتيوب)".

المسلسل الذي استغرق نحو عام من العمل الجاد كبّد مبدعيه الكثير من الجهد والمشقة والتطوير؛ ليخرج إلى النور كما ينتظره ويتوقعه الجمهور. ويقول مخرج العمل عن ذلك: "إنتاج (محافظة مسامير) جعلنا نعيد تصميم خطوط الإنتاج في (ميركوت – شركة إنتاج واستديو رسوم متحركة سعودية) بالكامل، وهذا شيء يعني البداية من الصفر في بعض الأمور التقنية، كذلك فريق العمل هم أنفسهم الذين أنتجوا العمل السابق على اليوتيوب؛ فالتحدي علينا جميعًا هو ترك ما اعتدنا عليه من حيث بساطة وأريحية الإنتاج على (يوتيوب)، وإلزام أنفسنا كأفراد بتطوير مستوانا".

رؤية 2030 وسقف الطموحات

ويشير "نجر" إلى الشراكة الجديدة مع "نتفليكس"، وانعكاسها على صناعة الرسوم المتحركة في السعودية والخليج، ويقول: "مجيء نتفليكس للمنطقة دفعها للبحث عن شراكات وتعاون مع استوديوهات إنتاج تقدم محتوى يحظى بشعبية وقبول كبير في السعودية؛ كونها تعتبر أهم سوق في المنطقة. هذه الميزة تنطبق على (ميركوت)".

ويتابع: "بدأنا التجربة عبر فيلم مسامير الذي حقق مشاهدات عالية للمنصة؛ ما دفعنا لتوسيع العلاقة مع (نتفليكس)، التي نقطف أولى ثمارها اليوم عبر مسلسل (محافظة مسامير)".

ويلفت "نجر" هنا إلى الدفعة التي قدمتها رؤية 2030 لصناعة الرسوم المتحركة، ويقول: "الرؤية بشكل عام رفعت كل القوارب، بما فيها البيئة التنظيمية التي أصبحت جاذبة لصناعة الرسوم المتحركة. وعلاوة على ذلك هناك اهتمام رسمي مباشر بهذه الصناعة، يتمثل في مؤسسة مسك الخيرية واستثمارها بصناعة الرسوم المتحركة عبر شركة مانجا. كل هذه مؤشرات تدل على أن السعودية ستكون -بإذن الله- واحدة من مراكز هذه الصناعة في العالم".

ويبدو أن مسلسل الرسوم المتحركة السعودي الواعد لن يكون الأخير؛ إذ من المنتظر أن تكون هناك أعمال أخرى بين المبدعين السعوديين والمنصة العالمية في تقديم أعمال أخرى أصلية وحصرية، بحسب ما ذكره المخرج الشاب.

الجدير بالذكر أن "نتفليكس" أعلنت العام الماضي شراكة حصرية لمدة خمس سنوات مع استوديو الرسوم المتحركة السعودي "ميركوت"؛ وذلك لإنتاج مسلسلات وأفلام سعودية.