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ما فائدة "توكلنا" وإجبار المحال عليه؟.. المتحدث الرسمي لـ"الصحة" يجيب

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ما فائدة "توكلنا" وإجبار المحال عليه؟.. المتحدث الرسمي لـ"الصحة" يجيب ما فائدة "توكلنا" وإجبار المحال عليه؟.. المتحدث الرسمي لـ"الصحة" يجيب
أكد أنه من المهم جدًّا كمجتمع أن نتكاتف ونحصل على اللقاحات لنكون محصنين

ما فائدة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أهمية تطبيق وتفعيل توكلنا، وقال: "لا بد أن أوضح أمرًا مهمًّا: إن تطبيق توكلنا في ليس فقط يخبرنا بثبوت الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، بل أيضًا يفيدنا في التحصين، وهو الأمر الذي يجب أن نعول عليه في مستقبل حياتنا وعلى المجتمعات من طبيعتها مع مرور الزمن".

أضاف: "والآن بعد عام ونصف العام من الجائحة يحصل لديها إرهاق بسبب الاحترازات، وهل نرغب فيه؟ لا، ولكن يجب أن نتمسك بالاحترازات الوقائية، مثل لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.. ويجب أن نجاهد ولا نكسل، ولكن للخروج من هذه الجائحة باللقاحات، وأن نكون محصنين؛ لذلك من المهم تطبيق توكلنا هل أنا مصاب من عدمه؟".

جاء ذلك بعد أن وجّه أحد المغردين سؤالاً إلى متحدث وزارة الصحة عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، قال فيه: "ما فائدة توكلنا وإجبار المحال عليه إذا كان المصاب الذي لم يأخذ مسحة لا يتبين أي شيء بالتطبيق مثله مثل المتعافي، ولا يتغير توكلنا إلا في حال المسحة وثبوت الإصابة؟ فالبعض لا يأخذ مسحة من أجل عدم الحجر، وعايش حياته الطبيعية. كيف يتبين في توكلنا؟؟". وأوضح الدكتور العبد العالي أننا "من المهم جدًّا كمجتمع ان نتكاتف، ونصل إلى اللقاحات؛ لنكون محصنين؛ لذلك نريد أن يذهب الطلاب إلى المدارس، ونريد أن يتنقل كبار السن بارتياح؛ لذلك يجب أن نحرص على تفعيل توكلنا في الأماكن العامة، ونتعامل مع التطبيق، ليس كما يقول بأننا محصنون فقط وتفعيل الرقابة الذاتية لحماية المجتمع من الفيروس للحفاظ على صحتي وصحة الآخرين. ويجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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