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كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، عن رفض الأمن حضور جماهير النادي الأهلي لمباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها السبت المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في جولة الإياب لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021.
وقال مجاهد خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، إن الأمن أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد المصري، برفض حضور الجماهير، وأن الاتحاد المصري، أرسل خطاب الأمن، إلى النادي الأهلي. وكان الأهلي بطل أفريقيا، قد طلب حضور 20 ألف مشجع في مباراته ضد الترجي، السبت المقبل.
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن مواجهة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واستعرض مواجهة الذهاب التي أقيمت في رادس لشرح الأخطاء والتأكيد على ضرورة تلافيها في مباراة العودة.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الثلاثاء بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تونس والتي استمرت ٤٨ ساعة. وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بهدف دون رد، في جولة الذهاب بنصف النهائي الإفريقي، التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.