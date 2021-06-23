أخبار عاجلة

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق -
"جدة" تترقب تدشين 7 مشاريع نوعية خلال الـ5 أشهر القادمة -
4 سنوات منذ تحرير الموصل في انتظار الإعمار -
سلطان عمان يصل السعودية في زيارة رسمية.. وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبله -
«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها) -
«جمع حليب وأخطبوط وانتحار الطلاب».. وزير التعليم يكشف حقائق امتحان العربي للثانوية العامة -
مصرع طفل 3 سنوات في حريق بمنزل في أسوان -
زعيم «اغلبية النواب»: لا توجد مشكلات في تنفيذ عقوبة التحرش والأزمة في آليات الوعى -
من هو النائب الذي اتهم المرأة بأنها أحد أسباب التحرش الجنسي.. تفاصيل -
السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأمن يبلغ اتحاد الكرة قراره الرسمي بشأن حضور جماهير الأهلي لقاء الترجي..

Print
الأمن يبلغ اتحاد الكرة قراره الرسمي بشأن حضور جماهير الأهلي لقاء الترجي.. فيديو الأمن يبلغ اتحاد الكرة قراره الرسمي بشأن حضور جماهير الأهلي لقاء الترجي..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري، عن رفض الأمن حضور جماهير النادي الأهلي لمباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها السبت المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في جولة الإياب لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021.

وقال مجاهد خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، إن الأمن أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد المصري، برفض حضور الجماهير، وأن الاتحاد المصري، أرسل خطاب الأمن، إلى النادي الأهلي. وكان الأهلي بطل أفريقيا، قد طلب حضور 20 ألف مشجع في مباراته ضد الترجي، السبت المقبل.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن مواجهة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واستعرض مواجهة الذهاب التي أقيمت في رادس لشرح الأخطاء والتأكيد على ضرورة تلافيها في مباراة العودة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الثلاثاء بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تونس والتي استمرت ٤٨ ساعة. وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بهدف دون رد، في جولة الذهاب بنصف النهائي الإفريقي، التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة

فيديو صادم.. جنون شاب بعد توقف 4 ساعات في ازدحام مروري

فيديو صادم.. جنون شاب بعد توقف 4 ساعات في ازدحام مروري

«يويفا» يهنئ محمد النني بعيد ميلاده بعرض «صواريخه» في الدوري الأوروبي (فيديو)

«يويفا» يهنئ محمد النني بعيد ميلاده بعرض «صواريخه» في الدوري الأوروبي (فيديو)

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟