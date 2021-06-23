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طالب رحيم سترلينج، لاعب المنتخب الإنجليزى، بالمزيد من الهدوء وتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للفريق، إثر تعادله مع نظيره الأسكتلندى، يوم الجمعة الماضى، فى الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

ويواجه المنتخب الإنجليزى ضغوطًا كبيرة إثر الأداء المحبط أمام أسكتلندا، وذلك بعد أن ارتفع سقف طموحات جماهيره إثر الوصول إلى الدور قبل النهائى بكأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا.

وقال سترلينج إنه يجب التخلص من حالة الكآبة، وأشار إلى أن هناك منتخبات نجحت من قبل فى التتويج بكأس الأمم الأوروبية وكأس العالم رغم تحقيق بداية متواضعة.

وأوضح سترلينج أن المدرب جاريث ساوثجيت استعرض لهم بعض الإحصائيات عن منتخبات تؤدى بشكل جيد فى البطولة، وعن وضعها بعد أول جولتين من مباريات دور المجموعات.

وأضاف: «هذا يُظهر أننا مازلنا فى الأيام الأولى ولدينا الكثير لنبنى عليه، أثق حقًا فى قدرتنا على ذلك».

وكان المنتخب البرتغالى قد تعادل فى جميع مبارياته الثلاث بدور المجموعات فى يورو 2016، ثم انطلق بعدها حتى تُوج باللقب بالفوز فى المباراة النهائية على المنتخب الفرنسى صاحب الضيافة.

وقال سترلينج: «أشعر بأن هناك بعض المبالغة فى رد الفعل... هناك حالة من الذعر فى الخارج أكثر منها فى الداخل». وشدد: «لا أرى أى شخص فى المعسكر يعانى من أى ضغوط أو يشعر بصعوبة الأمر. أفضل شىء يمكننا فعله هو التركيز على ملعب التدريب».

وتابع: «كلما استمعت للضجيج بالخارج كان من المحتمل تأثرك بذلك. الشىء الإيجابى هو أننا يمكننا تحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الثلاثاء، وحينها سيجرى نسيان المباراة الثانية».