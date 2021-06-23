أخبار عاجلة

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق -
"جدة" تترقب تدشين 7 مشاريع نوعية خلال الـ5 أشهر القادمة -
4 سنوات منذ تحرير الموصل في انتظار الإعمار -
سلطان عمان يصل السعودية في زيارة رسمية.. وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبله -
«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها) -
«جمع حليب وأخطبوط وانتحار الطلاب».. وزير التعليم يكشف حقائق امتحان العربي للثانوية العامة -
مصرع طفل 3 سنوات في حريق بمنزل في أسوان -
زعيم «اغلبية النواب»: لا توجد مشكلات في تنفيذ عقوبة التحرش والأزمة في آليات الوعى -
من هو النائب الذي اتهم المرأة بأنها أحد أسباب التحرش الجنسي.. تفاصيل -
السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

«سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على الإنجليزى

Print
«سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على المنتخب الإنجليزى «سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على الإنجليزى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طالب رحيم سترلينج، لاعب الإنجليزى، بالمزيد من الهدوء وتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للفريق، إثر تعادله مع نظيره الأسكتلندى، يوم الجمعة الماضى، فى الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

ويواجه المنتخب الإنجليزى ضغوطًا كبيرة إثر الأداء المحبط أمام أسكتلندا، وذلك بعد أن ارتفع سقف طموحات جماهيره إثر الوصول إلى الدور قبل النهائى بكأس العالم 2018 التى أقيمت فى .

وقال سترلينج إنه يجب التخلص من حالة الكآبة، وأشار إلى أن هناك منتخبات نجحت من قبل فى التتويج بكأس الأمم الأوروبية وكأس العالم رغم تحقيق بداية متواضعة.

وأوضح سترلينج أن المدرب جاريث ساوثجيت استعرض لهم بعض الإحصائيات عن منتخبات تؤدى بشكل جيد فى البطولة، وعن وضعها بعد أول جولتين من مباريات دور المجموعات.

وأضاف: «هذا يُظهر أننا مازلنا فى الأيام الأولى ولدينا الكثير لنبنى عليه، أثق حقًا فى قدرتنا على ذلك».

وكان المنتخب البرتغالى قد تعادل فى جميع مبارياته الثلاث بدور المجموعات فى يورو 2016، ثم انطلق بعدها حتى تُوج باللقب بالفوز فى المباراة النهائية على المنتخب الفرنسى صاحب الضيافة.

وقال سترلينج: «أشعر بأن هناك بعض المبالغة فى رد الفعل... هناك حالة من الذعر فى الخارج أكثر منها فى الداخل». وشدد: «لا أرى أى شخص فى المعسكر يعانى من أى ضغوط أو يشعر بصعوبة الأمر. أفضل شىء يمكننا فعله هو التركيز على ملعب التدريب».

وتابع: «كلما استمعت للضجيج بالخارج كان من المحتمل تأثرك بذلك. الشىء الإيجابى هو أننا يمكننا تحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الثلاثاء، وحينها سيجرى نسيان المباراة الثانية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

خسارة منتخب مصر للشابات أمام بيلاروسيا 3-2 في كأس العالم للكرة الطائرة

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم