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«تشيلسى» يرفض بيع «فيرنر» لريال مدريد

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«تشيلسى» يرفض بيع «فيرنر» لريال مدريد «تشيلسى» يرفض بيع «فيرنر» لريال مدريد

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رفض نادى تشيلسى الإنجليزى التفريط فى مهاجمه الألمانى تيمو فيرنر إلى نادى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت أنباء قوية عن رغبة كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لريال مدريد، فى تعزيز هجوم فريقه باستقدام فيرنر، بعد تراجع مستوى اللاعب مع تشيلسى فى موسمه الأول.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن تشيلسى لا ينوى التفريط فى فيرنر، فى الميركاتو الصيفى الجارى، حيث إن المدرب توماس توخيل، يتمسك ببقاء اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسى سيرفض أى محاولة من ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم لايبزيج السابق.

وشارك تيمو فيرنر فى 52 مباراة مع تشيلسى فى موسمه الأول بالبريميرليج، وتمكن من تسجيل 12 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

المصرى اليوم

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