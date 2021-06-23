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مصطفى كيجو: لم يكن موفقا في مباراته الأولى أمام الاتحاد ()

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مصطفى كيجو: الزمالك لم يكن موفقا في مباراته الأولى أمام الاتحاد (فيديو) مصطفى كيجو: لم يكن موفقا في مباراته الأولى أمام الاتحاد ()

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قال مصطفى كيجو، لاعب سلة نادي ، إن الفريق الأبيض لم يكن موفقا في المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري.

وأضاف مصطفى كيجو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الخسارة من الاتحاد السكندري في المباراة الأولى، منحنا دفعة قوية في المواجهة الثانية، لم نكن موفقين في المباراة الأولى، ولكننا عالجنا الأخطاء التي وقعنا فيها«.

وتابع:«الفريق الفائز في المواجهة المقبلة، التي ستقام يوم الخميس، سيصبح المرشح الأوفر حظا للتتويج بدوري السوبر للمحترفين، لكن متقدرش تتوقع مين هيكسب الدوري».

وأكمل:«نحن نواجه منافسا عنيدا، الاتحاد السكندري يمتلك لاعبين مميزين، وجهاز فني جيد جدا، لكننا سنقاتل للتتويج بالدوري».

واختتم :«»سندرس اخطائنا في مباراة اليوم، صعب أن تخسر مباراتين متتاليتين، وأتوقع أننا سنصل للمباراة الخامسة «.

المصرى اليوم

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