ثلاث قصائد (شعر)

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1 - المرض العضال

الكذب

يعربد فى أجسامهم

مثل المرض العضال

يسرى كما الدم فى الوريد .. النفاق

يقفز من عيونهم

نظرات

ومن أقلامهم العرجاء

كلمات .. تكافئهم بجنة العبيد .. الغِل

ينخر فى عظامهم

حتى النخاع.. الحقد

يلتهم بشهية قلوبهم

كأشرس الجياع .. الخبث

بضاعتهم الوحيدة الرائجة

وغريزتهم الموروثة الهائجة

عليها يحصدون

أوسمة التقدير والإبداع

2 - إلى أول قطار

لا جدوى من التمنى..

لا جدوى من الانتظار

لمنْ أصرح بمرارة الألم؟

ومنْ ينصت لبوح الأسرار؟

الرجال مشغولون .. بطاعة أوامر الحكام

ونواهى وعقاب الإله

بمغازلة أو تحجيب النساء

والجرى وراء تكديس الأموال

والنساء بالتجميل والطبيخ

والغسيل وتغيير حفاضات الأطفال

سألم أوراقى سأعد حقيبتى

وأجرى إلى أول قطار

أين أذهب لا يهم

كل المحطات موت وانتحار

3 – أحتاج إجازة طويلة

أنا فى احتياج

إلى إجازة طويلة

من أوقات حظر التجوال

وحظر ذكرى أمى «نوال»

من دوشة الأطفال والميكروفونات

من شوارب الرجال وطاعة النساء

من أتربة الشوارع

سجن الذكريات والكمامات

من تفاهة البرامج الثقافية

من شكل الحجاب والنقاب والعباءات

من أحاديث وفتاوى البرامج الدينية

من صرخات الاستغاثات

فى البيوت المغلقة والمستشفيات

أنا فى أشد الاحتياج

إلى إجازة طويلة

من شراسة الهواء الساخن

من فناجين القهوة الباردة

من أفكارى وخواطرى ومشاعرى

من أحضان وطنى الطاردة

أنا فى أشد الاحتياج

إلى إجازة طويلة

من رنات التليفونات

ومن رنات الحنين.. من دقات الباب

ودقات الساعات

أنا فى أشد الاحتياج

إلى إجازة طويلة

من تأنيب الضمير

وصوت العتاب المرير

أنا فى أشد الاحتياج

إلى إجازة طويلة

من صوت التفجيرات

وأخبار سفك الدماء

من طيور لا تغرد

ولا تطير فى السماء

من العادة وأوقات الضجر

من أشباح الليل وعفاريت النهار

أنا فى أشد الاحتياج

إلى الاختفاء عن كل الأشياء

من أقراص الإسبرين والحبوب المنومة

من وجبات الغداء والفطور والعشاء

من دفع ضرائب المشاعر اليائسة

وفواتير الماء والغاز والكهرباء

أنا فى أشد الاحتياج

إلى مدينة من الفراغ والخواء

أسافر إليها ليلا

ليس معى

إلا همسات البحر وقصائد قلبى

صور وضحكات أمى

ومعطف أخى «عاطف»

نسجته يداه بالوفاء