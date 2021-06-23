16 مخالفة تعرضك للحبس وسحب رخصة السيارة في قانون 2021 .. تعرف علي خطوات التظلم

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سحب رخصة السيارة من شهر إلى 3 أشهر، عقوبة حددها قانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، في شهر مارس الماضي، وذلك حسب نوع المخالفة التي ارتكبها قائد السيارة، مع دفع غرامة مالية محددة، كما نص قانون المرور بانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو دفع غرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عند ارتكاب مخالفات نصت عليها المادة 75 من القانون.

تواصل «المصري اليوم» خدماتها وتقدم للقراء تفاصيل عن المخالفات التي يرتكبها قائدي المركبات والعقوبات المقررة عليها طبقا للقانون المرور عام 2021 مع نشر الخطوات المطلوبة للتظلم على المخالفة في نيابة المرور.



1- استعمال قائد المركبة الأنوار العالية مخالف عن المقرر في استعمالها.

2- في حالة التأكد من وجود خلل في العداد السيارات الأجرة.

3- سير السيارة الأجرة خارج المنطقة المرخصة لها بدو الحصول على تصريح من المرور.

4- عدم توافر في المركبة شروط الأمن.

5- السماح قائد السيارة وجود ركاب على أجزاء السيارة من الخارج.

6- وقوف المركبة ليلاً في الطرق مظلمة دون إضاءة الأنوار الخاصة بها.

7- استعمال السيارة في مواكب خاصة دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.

8- عدم وجود المثلث عاكس للضوء في المركبة

9- ويتم سحب رخصة السيارة ايضا في حالة عدم وضع الملصق الإلكتروني .



1- قيادة السيارة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر للطرق.

2- عدم وضع الوحات المعدنية المخصصة بالمركبة أو استخدام لوحات خاصة غير صحيحة.

3- في حالة قيادة السيارة بدون الفرامل.

4- في حالة إثبات بيانات غير صحيحة للسيارة في الطلبات التي حددها القانون.

5- في حالة تعمد السائق تعطيل حركة المرور في الشارع.

6- تغيير بيانات السيارة أو لون اللوحات المعدنية الخاص بها.

7- قيام قائد المركبة بفك الكلابش السيارة بدون الرجوع إلى للضابط المختص.

8- في حالة التعدي قائد المركبة على أحد أفراد الشرطة أثناء تأدية عمله.

9- ارتكاب السائق فعل فاضح داخل السيارة مع سحب رخصة السيارة

نص قانون مرور على التصالح في عدد من مخالفات المرور التي يرتكبها قائد السيارة بدفع نصف قيمة المخالفة من خلال موقع نيابة المرور بالخطوات التالية

1ـ الدخول على موقع نيابة المرور هنــــــا ثم الضعط على كلمة خدمة المرور وبعدها على أيقونة التظلمات

2ـ كتابة الرقم القومي في المكان المطلوبة، ثم الضغط على تفاصيل المخالفات وتظهر المخالفات التي سجلت على السيارة.

3- حدد نوع المخالفة التي تريد التظلم عليها، مع ضغط على كلمة تطلم.

4- تحرير البيانات الشخصية في المكان المخصصة لها ثم الضغط على كلمة إرسال طلب التظلم على مخالفات المرور إلى النيابة.