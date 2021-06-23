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الأعمال الكاملة ليوسف إدريس ويحيى حقى فى معرض الكتاب

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ينتظر رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب باقة متنوعة من الإصدارات، ومنها طبعات جديدة متميزة تجمع الأعمال الكاملة لرواد الأدب العربى: الكاتب الراحل يحيى حقى احتفاءً بأعماله التى ساهمت فى نهضة الأدب وفن القصص المصرى والعربى.

وتضم هذه الطبعة جميع أعمال الكاتب الروائية والقصصية الكاملة فى مجلد واحد يحتوى على 53 قصة ورواية قصيرة، كتبها حقى على امتداد أعوام طويلة، وضمتها مجموعاته الشهيرة، نذكر منها: دماء وطين- قنديل أم هاشم- عنتر وجولييت- الفراش الشاغر- أم العواجز- البوسطجى، وإفلاس خاطبة.. وغيرها الكثير، بالإضافة إلى روايته الطويلة الوحيدة «صح النوم».

يحيى حقى

كما سيجد القارئ على هوامش القصص المعلومات الخاصة بها، مثل: تاريخ كتابتها، ومكان نشرها للمرة الأولى. بالإضافة إلى ملحق يضم السيرة الذاتية للأستاذ يحيى حقى بقلمه، وكذلك عدد من المقالات النقدية الهامة بقلم كبار النقاد والكتاب وكذلك افتتاحيات قصصه.

وينتظر رواد المعرض كذلك طبعات منقحة تجمع الأعمال الكاملة للكاتب الراحل «يوسف إدريس» لتتصدر قائمة الإصدارات الجديدة. تضم الطبعات الجديدة كتاب الأعمال الروائية الكاملة للكاتب الراحل الذى يحتوى على رواياته البديعة: قصة حب - الحرام - العسكرى الأسود - العيب - رجال وثيران- البيضاء - فيينا 60 - نيويورك 80. وقامت «نهضة » بإصدار طبعة خاصة لأعماله القصصية الكاملة على جزأين تحتوى على 13 مجموعة قصصية، تضم مئات القصص القصيرة الشهيرة التى كتبها الكاتب الفذ منذ منتصف الخمسينيات وحتى أواخر الثمانينيات.

فضلاً عن صدور كتاب جديد للدكتور سامى عمارة «موسكو - تل أبيب» الذى يعد إعادة قراءة للتاريخ وقيام دولة إسرائيل. كما تقدم الدار عددًا من الكتب التربوية المترجمة: «تنشئة الإنسان فى العالم الرقمى»، و«فيم يفكر صغيرى؟» اللذان يعدان من أهم الكتب التى من شأنها مساعدة أولياء الأمور على تربية أبنائهم بشكل صحى سليم وحمايتهم لدى تصفح العالم الرقمى. بالإضافة إلى الكتاب العلمى المترجم «الكون» الذى يستعرض حقائق علمية عن نشأة الكون والأرض للكاتبة «آن درويان».

أما فى مجال الطفل فيتم إصدار باقة من أحدث القصص والإصدارات منها: «يوميات ريهام» لسماح أبو بكر، «ثورة الأمهات فى بيت الأسد» ليعقوب الشارونى، «المتاهة» و«رحلة الحروف العربية» للدكتورة عفاف طبالة. هذا إلى جانب مجموعة من الكتب المترجمة العالمية الأفضل مبيعًا على مستوى العالم.

المصرى اليوم

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