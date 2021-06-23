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شاهد.. تحرير مخالفات وإغلاق  منشأة تجارية في جولة رقابية بـ"الدمام"

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"سبق" رافقت اللجنة المكونة من الصحة وبلدية شرق وشعبة الأمن الوقائي

شاهد.. تحرير مخالفات وإغلاق  منشأة تجارية في جولة رقابية بـ

أسفرت حملة للجنة المشتركة والمكونة من صحة المنطقة الشرقية، وبلدية شرق الدمام، وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام عن تحرير عددٍ من المخالفات الصحية وإغلاق منشأة تجارية تمثلت في عدم امتثالها للإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وتفصيلاً؛ رافقت "سبق" مساء أمس الثلاثاء اللجنة المشتركة وذلك في جولة رقابية بأحد المجمعات التجارية بالدمام، تم خلالها رصد عديد من المخالفات الإجراءات الاحترازية والتي تمثلت في عدم الالتزام بارتداء الكمامات لدى العاملين في بعض المحال، والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم تقيد بالإجراءات الصحية في بعض المحال، حيث تم تحرير المخالفات اللازمة بحق المحال.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: أن الأمانة تكثف حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات ذات الاختصاص على الأسواق التجارية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق "توكلنا" التي شملت المنشآت التجارية ومتابعتها ورصد كل التجاوزات للأنظمة والتعليمات حسب توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، مضيفًا أنه تم تحرير عددٍ من المخالفات على المحال التجارية وإغلاق إحدى المنشآت التجارية لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .

من جانب آخر، ذكر مدير العلاقات والإعلام بصحة المنطقة الشرقية مطلق الجلعود: أنه استمرارًا للجولات التفتيشية والرقابية من قِبل اللجنة المشتركة فقد نفذت صحة المنطقة الشرقية وأمانة المنطقة والجهات الأمنية حملة على أحد المجمعات التجارية بضرورة التقيد تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية من ورصد عددٍ من المخالفات تمثلت في عدم ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة لحماية أفراد المجتمع.

شاهد.. تحرير مخالفات وإغلاق  منشأة تجارية في جولة رقابية بـ

شاهد.. تحرير مخالفات وإغلاق  منشأة تجارية في جولة رقابية بـ

شاهد.. تحرير مخالفات وإغلاق  منشأة تجارية في جولة رقابية بـ

شاهد.. تحرير مخالفات وإغلاق  منشأة تجارية في جولة رقابية بـ

شاهد.. تحرير مخالفات وإغلاق  منشأة تجارية في جولة رقابية بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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