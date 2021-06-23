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على دقات الطبل والصاجات.. الآلاف يشيعون جثمان الشيخ العباسي فى البحيرة..

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شيع الآلاف من الأهالي فى قرية طرابمبا التابعة لمركز دمنهور فى محافظة البحيرة، جثمان الشيخ رأفت العباسي، أحد مشايخ الطرق الصوفية، وسار الأهالي حاملين الجثمان يتقدمهم طبل بلدي وصاجات، فيما أطلقت السيدات الزراغيد أثناء الجنازة.

انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لجنازة الشيخ رأفت العباسي فى مسقط رأسه بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة حوالي 7 دقائق وشوهد فيه بوضوع نعش وصوت الصاجات وصورة قارع الطبل وصوت الطبول، وزراغيد النساء، وكانوا يتحركون بالنعش ويدورون به.

استهجن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر واعتبروه تعديًا على حرمة الميت، وعلق آخر «مطلوب منكم الدعاء للمتوفى وليس التعليق على ما يحدث لان المتوفى كان من حفظة القرآن الكريم وخيركم من تعلم القرآن وعلمه والشيخ رافت كان خير من يعلم القرآن الكريم وكان من يفعل الخير ومحضره في اى موقف خير ربنا يرحمه ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة بإذن الله تعالى ويتقبله من الصالحين»

وعلق أخر علي مشهد دوران النعش: « هو النعش بيلف لوحده ولا اللي شايلين هما اللي بيلفوه عشان انا مرعوب».

وأضاف آخر:« للأخوة اللى بيسألوا عن الجنازة دى باختصار إن المتوفى دة كان راجل تقى هو وجميع أفراد عائلته عندما يتوفون يجوبون شوارع البلدة بهم أو باختصار شديد كما يقال أنة مبين كرامة.»

وقالت أخري:« ياجماعه اتقو الله الراجل دا من حفظة كتاب الله ويعمل محفظ قرآن كريم ف معهد طرابمبا الثانوي زميل وأخ فاضل رحمة الله عليه وافته المنية وهو في منزله وأثناء تناوله وجبة الغداء مع أسرته وأبنائه، رحمة الله عليك يا شيخ رأفت، وأسكنك الله الجنة آمين».

واستنكر آخر «بيزغرطوا بدل ما يصوتوا المرحوم يآخد ذنوب»، ورد عليه شخص آخر «جنازة الشيخ رأفت العباسي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى، البلد بالكامل حزنت عليه لأنه كان شخص طيب جدا وفي خدمة الناس.»

على دقات الطبل والصاجات الآلاف يشيعون جثمان الشيخ العباسي فى البحيرة
على دقات الطبل والصاجات الآلاف يشيعون جثمان الشيخ العباسي فى البحيرة
على دقات الطبل والصاجات الآلاف يشيعون جثمان الشيخ العباسي فى البحيرة
على دقات الطبل والصاجات الآلاف يشيعون جثمان الشيخ العباسي فى البحيرة
على دقات الطبل والصاجات الآلاف يشيعون جثمان الشيخ العباسي فى البحيرة

المصرى اليوم

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