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"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية

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"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية "الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع والمجاردة والنماص وتنومة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة على بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أحد المسارحة والدائر والطوال والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة جدة ورابغ. وتشهد المنطقة أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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