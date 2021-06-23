أخبار عاجلة

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق -
"جدة" تترقب تدشين 7 مشاريع نوعية خلال الـ5 أشهر القادمة -
4 سنوات منذ تحرير الموصل في انتظار الإعمار -
سلطان عمان يصل السعودية في زيارة رسمية.. وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبله -
«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها) -
«جمع حليب وأخطبوط وانتحار الطلاب».. وزير التعليم يكشف حقائق امتحان العربي للثانوية العامة -
مصرع طفل 3 سنوات في حريق بمنزل في أسوان -
زعيم «اغلبية النواب»: لا توجد مشكلات في تنفيذ عقوبة التحرش والأزمة في آليات الوعى -
من هو النائب الذي اتهم المرأة بأنها أحد أسباب التحرش الجنسي.. تفاصيل -
السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزارة الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

Print
وزارة الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا وزارة الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 799 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206852 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 498 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 278295 من ضمنهم 206852 حالة تم شفاؤها، و15935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل 3 سنوات في حريق بمنزل في أسوان

مصرع طفل 3 سنوات في حريق بمنزل في أسوان

المصريون يتوجهون لطوكيو بأكبر بعثة رياضية فى تاريخها.. تعرف على عددها

المصريون يتوجهون لطوكيو بأكبر بعثة رياضية فى تاريخها.. تعرف على عددها

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»