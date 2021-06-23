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يجدد عقد «زيزو».. غموض إعارة «الونش».. و8 ملايين تُقرّب «مجلى»

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الزمالك يجدد عقد «زيزو».. غموض إعارة «الونش».. و8 ملايين تُقرّب «مجلى» يجدد عقد «زيزو».. غموض إعارة «الونش».. و8 ملايين تُقرّب «مجلى»

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نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادى برئاسة حسين لبيب فى تجديد عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى، وغلق ملف رحيله بشكل نهائى بعد قيام اللاعب بالتوقيع على عقده الجديد الذى يمتد مع الأبيض حتى 2025، خصوصا أن عقد اللاعب كان سينتهى بنهاية الموسم المقبل، وكان يحق له التوقيع يناير المقبل.

من جانبه، يعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة، تفاصيل عقد زيزو خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء الفريق من مباراته المهمة أمام المقاصة فى كأس والتى أقيمت مساء أمس. يأتى هذا فيما يحيط الغموض موقف محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، الذى مدد عقده مؤخرًا حتى 2025، حيث كشف مصدر مطلع داخل اللجنة أن تمديد عقد الونش كان يقضى باتفاق مع اللاعب بمنحه فرصة الخروج للإعارة موسما واحدا لنادى أهلى جدة السعودى.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم مصير إعارة الونش من عدمه، بناءً على المقابل المادى الذى سيعرضه النادى السعودى، فضلًا عن أن الجهاز الفنى واللجنة المؤقتة يتمسكان باستمرار الونش وعدم رحيله، سواء بالبيع أو الإعارة.

من جهة ثانية، اقترب محمد مجلى، لاعب المقاولون العرب، من الانضمام لصفوف القلعة البيضاء بعد توصله لاتفاق شبه نهائى مع حسين السيد، عضو مجلس إدارة الأبيض، الذى اتفق مع مجلى على حصوله على 8 ملايين جنيه حال توقيعه على عقد لمدة 3 مواسم.

فى شأن آخر، يدرس مجلس الإدارة إجراء تغيير شامل فى الجهاز الإدارى بالفريق الكروى الأول بعد تلقى اللجنة بعض الشكاوى، وعلمت «المصرى اليوم» أن أحد الإداريين السابقين فى منتخب مصر اقترب من تولى منصب المدير الإدارى بالفريق.

المصرى اليوم

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