ضبط متسولة تفترش الرصيف وتوبخ المواطنين بألفاظ خادشة للحياء في قنا

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نجحت لجنة مكافحة ظاهرة التسول في مدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية للمدينة، فى تحرير محضر تسول واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة تفترش الرصيف بوسط المدينة، وذلك عقب استغاثة الأهالى على إحدى صفحات السوشيال ميديا بأن السيدة تتسول وفي حال رفضهم مساعدتها تقوم بتوبيخهم بألفاظ خادشة للحياء.

و أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن اللجنة ستقوم بفحص ومتابعة حالة السيدة، وتوفير كل المستلزمات اللازمة لتوفير حياة كريمة لها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وأضاف أن التسول ماهو إلا ابتزاز وفرصة لاستغلال عطف المواطنين عبر عدد من الميادين والإشارات، ما يسيء للواجهة الحضارية لمحافظة قنا، علاوة أن بعض المتسولين يتخذون من التسول تجارة لجمع ثروات من المواطنين عبر استعطاف الأهالي بقصص وهمية.