مسؤول أمريكي يكشف السبب وراء سيطرة واشنطن على مواقع إلكترونية إيرانية

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قال إنها تروِّج للتطرف وتنشر محتوى مضللاً

قال مسؤول أمريكي إن سبب سيطرة الولايات المتحدة على مواقع إلكترونية تابعة لإيران هو أنها "تروِّج للتطرف، وتنشر محتوى مضللاً"، وفق لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المسؤول قوله إن "المواقع التي تمت مصادرتها توجد في اليمن وإيران، إضافة إلى بلدان أخرى".

وقالت طهران إن الحكومة الأمريكية سيطرت على العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية المرتبطة بإيران في ظل ظروف غامضة.

وحددت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) سلسلة من المواقع التي تم حجبها، قائلة إن وزارة العدل الأمريكية هي التي اتخذت القرار في هذا الشأن.

وتشمل المواقع الإلكترونية المرتبطة بإيران، التي يبدو أن السلطات الأمريكية قد أوقفتها بشكل مفاجئ، موقع التلفزيون الحكومي الناطق باللغة الإنجليزية "برس تي في"، وموقع قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين في اليمن، وقناة "العالم" الرسمية الإيرانية الناطقة باللغة العربية.

وجاء في إشعار أنه "تم الاستيلاء على المواقع الإلكترونية كجزء من إجراءات إنفاذ القانون من قِبل مكتب الصناعة والأمن، ومكتب إنفاذ قوانين التصدير، ومكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة".

وقالت مقدمة البرامج البارزة على قناة "برس تي في" مرضية هاشمي لوكالة "أسوشيتد برس": "إن القناة كانت على علم بقرار الإغلاق، لكن ليس لديها معلومات إضافية. نحن نحاول فقط معرفة ما يعنيه هذا".

وفي أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه في الانتخابات اتخذ رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي أمس الاثنين موقفًا متشددًا، وقال إنه لن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما استبعد أي مفاوضات أخرى مع الغرب بشأن برنامج طهران للصواريخ الباليستية ودعم الميليشيات الإقليمية.