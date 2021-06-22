أخبار عاجلة

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر -
أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق -
برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية -
سلطان عُمان يصل إلى نيوم -
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة» -
كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل) -
أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق خان أسوان -
3 من شباب شعراء محافظات مصر يعطرون بقصائدهم أجواء وفضاءات «بيت الشعر» بالأقصر -
تعليم السويس تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية -
محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسؤول أمريكي يكشف السبب وراء سيطرة واشنطن على مواقع إلكترونية إيرانية

Print
مسؤول أمريكي يكشف السبب وراء سيطرة واشنطن على مواقع إلكترونية إيرانية مسؤول أمريكي يكشف السبب وراء سيطرة واشنطن على مواقع إلكترونية إيرانية
قال إنها تروِّج للتطرف وتنشر محتوى مضللاً

مسؤول أمريكي يكشف السبب وراء سيطرة واشنطن على مواقع إلكترونية إيرانية

قال مسؤول أمريكي إن سبب سيطرة الولايات المتحدة على مواقع إلكترونية تابعة لإيران هو أنها "تروِّج للتطرف، وتنشر محتوى مضللاً"، وفق لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، نقلت "سي إن إن" الأمريكية عن المسؤول قوله إن "المواقع التي تمت مصادرتها توجد في اليمن وإيران، إضافة إلى بلدان أخرى".

وقالت طهران إن الأمريكية سيطرت على العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية المرتبطة بإيران في ظل ظروف غامضة.

وحددت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) سلسلة من المواقع التي تم حجبها، قائلة إن وزارة العدل الأمريكية هي التي اتخذت القرار في هذا الشأن.

وتشمل المواقع الإلكترونية المرتبطة بإيران، التي يبدو أن السلطات الأمريكية قد أوقفتها بشكل مفاجئ، موقع التلفزيون الحكومي الناطق باللغة الإنجليزية "برس تي في"، وموقع قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين في اليمن، وقناة "العالم" الرسمية الإيرانية الناطقة باللغة العربية.

وجاء في إشعار أنه "تم الاستيلاء على المواقع الإلكترونية كجزء من إجراءات إنفاذ القانون من قِبل مكتب الصناعة والأمن، ومكتب إنفاذ قوانين التصدير، ومكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة".

وقالت مقدمة البرامج البارزة على قناة "برس تي في" مرضية هاشمي لوكالة "أسوشيتد برس": "إن القناة كانت على علم بقرار الإغلاق، لكن ليس لديها معلومات إضافية. نحن نحاول فقط معرفة ما يعنيه هذا".

وفي أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه في الانتخابات اتخذ رئيس إيران إبراهيم رئيسي أمس الاثنين موقفًا متشددًا، وقال إنه لن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما استبعد أي مفاوضات أخرى مع الغرب بشأن برنامج طهران للصواريخ الباليستية ودعم الميليشيات الإقليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو