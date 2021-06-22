إجراء قرعة المرحلة الاولى على 73 محلا بـ «بازار بورسعيد» الجديد

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أجرت الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، اليوم الثلاثاء، قرعة المرحلة الأولى من المحلات الداخلية لـ«بازار بورسعيد» الجديد، والتي تم بثها مباشرة من مقر الغرفة على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجريت القرعة بين 1392 متقدم لتخصيص 73 محل بأنشطة مختلفة، حيث جرى تخصيص محلين للحوم الطازجة، ومحل واحد للخضروات والفاكهة بعد أن خصص الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة 15 محل بنفس النشاط للمحلات الموجودة في السوق القديم، و8 محلات لحوم مجمدة، 5 محلات دواجن مجمدة، محلين خضروات مجمدة، 5 محلات بقوليات، 5 محلات عطارة، 3 محلات منتجات ألبان، 3 محلات محمصة، 8 محلات سوبر ماركت، و3 محلات شاي وبن، و4 محلات عصائر وآيس كريم، و3 محلات حلويات، و3 محلات كافتيريا، و9 محلات مطاعم وجبات سريعة، و6 محلات منظفات وفوم وورقيات، و3 محلات منافذ بيع للمصانع.

ومن جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، والعاملين بها، خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الغرفة، كما أشاد بالشفافية والنزاهة وحسن التنظيم الذي تميز به الإعلان واستقبال الطلبات الخاصة بالمرحلة الأولى من المحلات الداخلية لـ«بازار بورسعيد» الجديد، وما أعقب ذلك من استخدام التكنولوجيا الحديثة والمستوى المميز الذي ظهرت عليه عملية إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين للحصول على محلات، في ظل أجواء من الشفافية، كون أنه تم بثها مباشرة على صفحة الغرفة بأسلوب أظهر كافة تفاصيلها أمام الجميع.

ويقام البازار على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي، بحيث يشكل مع سوق الأسماك المقابل له مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى تواجد 4 فروع بنوك وعدة مطاعم داخل السوق.

ومن جانبه، أكد محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، على أن أجريت القرعة من خلال بثها مباشرة على الصفحة الرسمية للغرفة على الفيسبوك، وذلك حرصًا على سلامة وآمن وصحة حوالي 1400 متقدم من تعرضهم لأي ضرر نتيجة التزاحم، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويقام البازار على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي، بحيث يشكل مع سوق الأسماك المقابل له مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى تواجد 4 فروع بنوك وعدة مطاعم داخل السوق.