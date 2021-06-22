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القبض على 4 أشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصويره بالقصيم

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القبض على 4 أشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصويره بالقصيم القبض على 4 أشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصويره بالقصيم
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

القبض على 4 أشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصويره بالقصيم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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