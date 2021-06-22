حميميم: سجلنا 37 انتهاكا لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب

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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال فاديم كوليت، أن مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» ارتكبوا 37 انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وقال: «في منطقة وقف التصعيد في إدلب سجلنا 37 انتهاكا مصادرها مواقع جماعة جبهة النصرة، بينها 31 رصدها الجانب السوري، توزعت على 19 انتهاكا في محافظة إدلب، و10 في محافظة اللاذقية، و2 في محافظة حلب، و6 في محافظة حماة».

وفي وقت سابق، أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن المسلحين يخططون لتنفيذ هجمات باستخدام مواد سامة واتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية.