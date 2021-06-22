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القصيم : القبض على 4 ضربوا شخصا وصوروا جريمتهم

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تعديل نظام المرافعات الشرعية وإنشاء وحدة للتخصصات الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء في جلسته مساء اليوم التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل نظام المرافعات...

610362312a.jpgنيوم: واس
dfdc64d175.jpg12 ذو القعدة 1442 هـ

إيقاف 14 شخصا أودعوا 506 ملايين ريال من مصادر غير مشروعة

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

11 سؤالا.. كل ما تريد معرفته عن إجراءات الحج وأعداد المتقدمين

إجراءات وآليات مختلفة أعلنتها المملكة العربية لمن يرغب في أداء فريضة الحج للعام الجاري 1442هـ، وهي الآليات التي تختلف...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

استكمال المرحلة الأخيرة من ازدواج طريق المآسي

استكملت وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض، الرين، بيشة، الذي يبلغ اجمالي طوله 650 كيلو مترا، حيث جرى تنفيذ جزء منه...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

إعلان المرشحين لأداء الحج يوم الجمعة القادم

تغلق وزارة الحج والعمرة في تمام الساعة 10:00 مساء غد الأربعاء، باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني، على أن تبدأ عملية الفرز...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

الشورى يطالب مؤسسة الحبوب بوضع خطة إحلال لاستقطاب السعوديين

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال، يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشَغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين...

icon-byline.pngالرياض: عبدالله فلاح
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

الطائف : القبض على مخالف أثيوبي تحدى الجهات الأمنية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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