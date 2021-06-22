القصيم : القبض على 4 ضربوا شخصا وصوروا جريمتهم
وافق مجلس الوزراء في جلسته مساء اليوم التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل نظام المرافعات...
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال...
إجراءات وآليات مختلفة أعلنتها المملكة العربية السعودية لمن يرغب في أداء فريضة الحج للعام الجاري 1442هـ، وهي الآليات التي تختلف...
استكملت وزارة النقل تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الرياض، الرين، بيشة، الذي يبلغ اجمالي طوله 650 كيلو مترا، حيث جرى تنفيذ جزء منه...
تغلق وزارة الحج والعمرة في تمام الساعة 10:00 مساء غد الأربعاء، باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني، على أن تبدأ عملية الفرز...
طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال، يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشَغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في...