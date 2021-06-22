"المعلمي" يبحث مع مندوبة المجر الأممية ‏القضايا ذات الاهتمام المشترك

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ناقشا روابط الصداقة بين البلدين خلال لقائهما بمقر وفد المملكة بنيويورك

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏بمقر وفد المملكة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، بالمندوبة الدائمة للجمهورية المجرية المعينة حديثاً لدى الأمم ‏المتحدة السفيرة سوزانا هورفاث.‏



وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.‏

وحضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول ‏العقبي.‏

