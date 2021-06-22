حكايات 7 بنات علي تيك توك .. بدأت بجمع الأموال وممارسة الرذيلة وانتهت بسجن النساء

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بسبب انتهاك الآداب العامة على تطبيق تيك توك، تقضي 7 فتيات وسيدات عقوبة السجن، آخرهن حنين حسام ومودة الأدهم اللتان صدر ضدهما منذ يومين حكما بالسجن 10 سنوات و6 سنوات على التوالي، أما التهم الموجهة لهن فهي «العري والاتجار بالبشر وممارسة أعمال منافية للآداب العامة على تطبيق التك توك، بهدف تحقيق الشهرة والثراء السريع».

بعد حكم المحكمة الجنائية بحبس حنين حسام 10 سنوات، ومودة الأدهم 6 سنوات، تستعرض «المصري اليوم» حكايات فتيات التيك توك اللاتي تم القبض عليهن خلال الشهور الأخيرة، وأثرن الرأى العام خلال الفترة الماضية.

حنين حسام - صورة أرشيفية

بداية أزمة حنين حسام إحدي فتيات التيك توك كانت مع نشر مقطع فيديو على «تيك توك» تطلب فيه من الفتيات إنشاء حسابات على «تيك توك»، وفتح الكاميرا والدردشة «لايف» مع بعض المستخدمين، ووعدتهن بالحصول على مقابل مادي قدره 36 دولارا ويصل إلى 3 آلاف دولار، وفقا لحجم التفاعل مع فيديوهاتهن، وهو ما أثار الرأى العام ضدها، حيث قدم البعض بلاغات ضدها وتم القبض عليها وتقديمها للمحاكمة التي عاقبتها بعشر سنوات سجن.

مودة الأدهم - صورة أرشيفية

تصدر اسم مودة الأدهم إحدي فتيات التيك توك محرك البحث جوجل في الفترة الأخيرة، بعد صدور حكم ضدها بـ 6 سنوات سجن، بسبب الفيديوهات التي تنشرها على تيك توك وتظهر فيها بملابس جريئة، وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليها واتهمتها بالتعدي على المبادئ والقيم المجتمعية، عن طريق حسابها على تيك توك، وخلال التحقيقات اعترفت «مودة» بالتهم الموجهة إليها وبررت ذلك بحاجتها للمال.

منار سامي - صورة أرشيفية

ريناد عماد

تواجه منار سامي إحدي فتيات التيك توك ابنة محافظة كفر الشيخ، تهم تقديم فيديوهات خادشة للحياء تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة، وذلك من خلال حسابيها على موقعي إنستجرام وتيك توك، وبعد القبض عليها أصدرت المحكمة الإقتصادية حكما بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وقدمت استئنافا على الحكم تم تحديد جلسة له يوم 3 يوليو المقبل.

اسم الشهرة ريناد عماد إحدي فتيات التك توك ولكن اسمها الحقيقي منة الله عماد، وجهت لها النيابة تهم تقديم فيديوهات خادشة للحياء وتم القبض عليها أثناء وجودها في كافيه بمنطقة الدقي، واعترفت بممارسة الدعارة بمقابل مادي، وقالت في التحقيقات إنها تقوم بالترويج لبعض شركات تسويق الملابس والأحذية، ومنذ أيام عاقبتها المحكمة الإقتصادية بالحبس 3 سنوات.

هدير الهادي فتاة التيك توك

زمردة سيدة التيك توك

بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على هدير الهادى إحدي فتيات التك توك في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، وجهت لها النيابة تهمة تقديم محتوى مخل بالآداب العامة على «تيك توك»، ويحرض الفتيات على ممارسة الفسق والفجور، وقضت المحكمة بحبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه.

بسبب ممارسها أعمال مخلة بالآداب العامة، تمكنت قوات الأمن بوزارة لداخلية القبض على شريفة رفعت المعروفة أعلاميا باسم «شيري هانم» وابنتها نورا هشام وشهرتها «زمردة»، إحدي فتيات التك توك تهمة خدش الحياء العام، وانتهاك حرمة الحياة المواطنين بنشرهما فيديوهات تتضمن اغراء بالدعارة وممارسة الرذيلة وتسهيلها، ويتابع قناة شيرى هانم على تيك توك أكثر من 90 ألف متابع، وكان آخر فيديو عن علاقة الرجل والمرأة تحت عنوان «موعدكيش انه مايسبكيش بسهولة«.

محكمة جنح القاهرة الاقتصادي صدرت الأحد القبل الماضي حكمها بسحن شيري هانم وابنتها زمردة بالسجن 6 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم المجتمع، والتحريض على ممارسة الدعارة.

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