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شاهد.. رقصة عائشة بن أحمد على الطريقة الهندية

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شاهد.. رقصة عائشة بن أحمد على الطريقة الهندية شاهد.. رقصة عائشة بن أحمد على الطريقة الهندية

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شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها بمقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص الرقصة الهندية «راجا» مع مدربي رقص عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وعلقت عائشة بن أحمد على الفيديو قائلة: «رقصة أخرى مع الراقصين المفضلين لديّ، فارس سلطاني وشرف الدين طوريتي».

وعلق أحد المتابعين عبر منشورها قائلا: «ما هذا الجمال والدلال»، وعلق متابع أخر وكتب:«كلمة السر في الكلسون».

وكانت أحدث أعمال الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مسلسل «لعبة نيوتن» من بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، ويسرد مسلسل «لعبة نيوتن» رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا:

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