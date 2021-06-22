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«اكشف وإطمن» للكشف المجاني على المواطنين تبدأ عملها في مركز إدفو

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«اكشف وإطمن» للكشف المجاني على المواطنين تبدأ عملها في مركز إدفو «اكشف وإطمن» للكشف المجاني على المواطنين تبدأ عملها في مركز إدفو

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بدأت اليوم أولي أيام حملة الفحص الطبي الشامل تحت شعار ( اكشف واطمن ) في مركز ادفو، بعد اختتام فاعلياتها في مراكز كوم امبو ودراو ونصر النوبة وأسوان خلال الأيام الماضية، والحملة أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، والتي يشرف على تنفيذ فاعلياتها مديرية الشؤون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وذلك من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

بدأت الحملة فاعلياتها من يوم 1 يونيو الجاري وتستمر لمدة 30 يوم على مدار شهر يونيو، وتهدف إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والمترامية الأطراف بمحافظة أسوان، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.
وتهدف حملة الفحص الطبي المجاني [اكشف واطمن] من خلال العيادات المتنقلة، إلى إجراء 10 فحوصات طبية على المريض، وتشمل (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن ) بالإضافة لذلك يتم عقد لقاءات توعية، فضلًا عن استكمال تسجيل باقي المواطنين، واللذين لم يقوموا بالتسجيل ضمن منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل .
يُذكر أن الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط .

المصرى اليوم

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