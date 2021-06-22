حجز أكثر 17 ألف تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في أول ساعة بعد إطلاق منصته الرقمية‬

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أعلن الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن المنصة الالكترونية شهدت إقبالا ضخما من الجماهير خلال ساعة واحدة من تفعيلها حيث تم حجز أكثر من 17 ألف تذكرة مجانية لدخول المعرض وتأكيدها للحاجزين.

يشار ان المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض ،كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع.

https://cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث «جوجل»، ويتبعها الضغط على خيار «احجز تذكرتك»، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع»، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.