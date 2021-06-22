شركتان تفوزان برخص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني بعد الحصول على أعلى تقييم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، فوز كل من شركة «فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات Fixed Misr»، وشركة «الدلتا للأنظمة الإلكترونية el-delta»، بمنافسة تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني، بعد حصولهما على أعلى الدرجات في التقييم الكلي للعروض الُمقدمة.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان، الثلاثاء، إن 8 شركات تقدمت بعروض للحصول على رخص مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تم قبول 4 منهم بناء على التقييم الفني والتقييم المالي كل على حده، في حين رفضت الهيئة عروض 4 شركات أخرى لعدم حصولهم على نسبة 75% على الأقل من الدرجات، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمتطلبات الفنية.

وكشف محفوظ عن قرار مجلس إدارة الهيئة بمنح ترخيص مزاولة النشاط للشركتين الحاصلتين على أعلى الدرجات في التقييم الكلي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على أهمية دراسة احتياجات السوق في ظل وجود 5 من مقدمي خدمات نشاط التوقيع الإلكتروني في مصر، والانتهاء من الدراسة التي تقوم بها الهيئة لتطبيق أحدث تكنولوجيات التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحديد الخطوات اللاحقة.