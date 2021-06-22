أخبار عاجلة

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق -
برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية -
سلطان عُمان يصل إلى نيوم -
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة» -
كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل) -
أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق خان أسوان -
3 من شباب شعراء محافظات مصر يعطرون بقصائدهم أجواء وفضاءات «بيت الشعر» بالأقصر -
تعليم السويس تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية -
محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
مستشار الرئيس يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد توظيف مواطنين في "الصحة" مقابل مبالغ مالية.. "نزاهة" تضبط "المتورِّط"

Print
بعد توظيف مواطنين في "الصحة" مقابل مبالغ مالية.. "نزاهة" تضبط "المتورِّط" بعد توظيف مواطنين في "الصحة" مقابل مبالغ مالية.. "نزاهة" تضبط "المتورِّط"
أعلنت التفاصيل من مبدأ الشفافية والوضوح مؤكدة استمرار جهودها بتتبُّع وضبط الجناة

بعد توظيف مواطنين في

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل إيقاف موظف بوزارة الصحة؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة. وبلغ إجمالي ما تحصل عليه 40.000 ريال.

ويأتي ذلك استكمالاً لما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بملاحقة كل مَن يثبت تورطه في قضية "فساد"، وهو ما تم الإعلان عنه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

ومن مبدأ الشفافية والوضوح تعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بين الوقت والآخر ما يتم رصده من جهودها المستمرة، إضافة إلى ما يصل إليها من معلومات وشكاوى، تسهم بشكل كبير بعد التأكد منها في ضبط الفاسدين ومَن عاونهم.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام به بحق المتجاوزين دون تهاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق

برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية

برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية

سلطان عُمان يصل إلى نيوم

سلطان عُمان يصل إلى نيوم

"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً

"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً