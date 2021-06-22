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معتز إينو: كارتيرون قرر الاستغناء عن هذا اللاعب

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معتز إينو: كارتيرون قرر الاستغناء عن هذا اللاعب معتز إينو: كارتيرون قرر الاستغناء عن هذا اللاعب

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يرى معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، لا يستحق الاستمرار مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج " المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"حمزة المثلوثي، لا يستحق الاستمرار مع الزمالك، وعلمت أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرو، قرر الاستغناء عنه في نهاية الموسم الجاري".

وأضاف :"المثلوثي، فشل في إثبات جدارته مع الفريق الأبيض منذ انضمامه في الصيف الماضي قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي"، مضيفًا:" كارتيرون، يعتمد على اللاعب التونسي في بعض المباريات (سد خانة)، وذلك في ظل الإصابات المتكررة لحازم إمام".

وأوضح :"الزمالك، يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن مميز، في الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون مع حازم إمام وأحمد عيد".

وكان الزمالك حقق الفوز على المقاصة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

المصرى اليوم

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