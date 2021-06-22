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معتز إينو: محمد عبد الشافي مستواه يتحدث عنه

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معتز إينو: محمد عبد الشافي مستواه يتحدث عنه معتز إينو: محمد عبد الشافي مستواه يتحدث عنه

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أشاد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، خلال مباراة المقاصة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج " المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"محمد عبد الشافي، قدم مباراة كبيرة أمام نادي المقاصة، وهو أحد أفضل لاعبي الفريق الأبيض خلال المباراة، حيث نجح في إحراز هدفي الفوز".

وأضاف :"عبد الشافي، أداءه يتحدث عنه، تركيزه في الملعب فقط، لم يثير أي مشكلة خلال مشواره الكروي، لذلك يقدم اللاعب مستوى مميز للغاية في المباريات التي يشارك بها".

وكان الزمالك حقق الفوز على مصر المقاصة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

المصرى اليوم

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