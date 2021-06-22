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معتز إينو يكشف احتياجات الأهلي في الميركاتو الصيفي

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معتز إينو يكشف احتياجات الأهلي في الميركاتو الصيفي معتز إينو يكشف احتياجات الأهلي في الميركاتو الصيفي

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كشف معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن مميز، في الفترة المقبلة، ليكون مع محمد هاني»، مضيفًا :«أكرم توفيق، أجاد في هذا المركز، ولكن ليس مركزه الأساسي».

وأضاف :«الأهلي يحتاج أيضًا للتعاقد مع مهاجم سوبر، ليكون مع محمد شريف، خاصة بعد فشل الكونغولي والتر بواليا، في إثبات جدارته مع الفريق خلال المباريات الماضية».

وأوضح :«السنغالي أليو بادجي، لا يستحق العودة للنادي الأهلي في الموسم الجديد، وأعتقد أن الأهلي سوف يُجدد إعارته لأ حد الأندية أو سيبيعه بشكل نهائي».

المصرى اليوم

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