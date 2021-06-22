معتز إينو يكشف احتياجات الأهلي في الميركاتو الصيفي

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كشف معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن مميز، في الفترة المقبلة، ليكون مع محمد هاني»، مضيفًا :«أكرم توفيق، أجاد في هذا المركز، ولكن ليس مركزه الأساسي».

وأضاف :«الأهلي يحتاج أيضًا للتعاقد مع مهاجم سوبر، ليكون مع محمد شريف، خاصة بعد فشل الكونغولي والتر بواليا، في إثبات جدارته مع الفريق خلال المباريات الماضية».

وأوضح :«السنغالي أليو بادجي، لا يستحق العودة للنادي الأهلي في الموسم الجديد، وأعتقد أن الأهلي سوف يُجدد إعارته لأ حد الأندية أو سيبيعه بشكل نهائي».